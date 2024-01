Los directores de los conservatorios de Jaén ponen banda sonora a la serie ‘The last olive’

Si la serie ‘The last olive’ ya era de Jaén y con orgullo, sus productores le han dado una vuelta de tuerca más para unirla a esta tierra. Y lo han hecho de forma musical, añadiendo una banda sonora inédita, compuesta para la ocasión por los directores de los conservatorios que hay en la capital. Tanto el director del Conservatorio Profesional de Música ‘Ramón Garay’, Francisco Bernal González, como el del Conservatorio Superior de Música ‘Andrés de Vandelvira’, Rubén Fernández Gómez, han trabajado en una melodía que se podrá escuchar desde hoy mismo.

Y es que, tras el resultado del trabajo, los responsables de este proyecto cinematográfico (Ítalo Roncal, Álex Escudero e Ismael Cano) han decidido sumar la nueva banda sonora a la primera temporada y volver a subirla a las redes sociales. Se trata de un valor añadido para que sus fans, más de 125.000 durante la primera parte de la saga, puedan revisionarla y recordar unos giros de guión que tienen a la audiencia a la expectativa del lanzamiento de la segunda temporada.

La segunda, en pocos meses

Precisamente el trabajo del equipo que saca adelante ‘The last olive’ está centrado ahora en las labores de postproducción. Así lo confiesa a Jaén Hoy Álex Escudero. “La grabación la tenemos ya realizada en más de un 90 por ciento”, añade este joven jiennense. Además desvela que algo que demandaba la audiencia en la primera temporada era que se aumentase la duración de los capítulos y adelanta para este medio de comunicación que “la segunda temporada va a ser mucho más larga que la primera, pues va a tener mucho más recursos y escenarios de rodaje”.

Ya adelantaron además hace unos meses que el equipo que está trabajando en ‘The last olive’ supera el medio centenar de personas en esta ocasión y que se ha dado “un salto de calidad” llegando incluso a grabar “en lugares donde nadie lo ha hecho nunca”. Así, desde la producción confían en que la primera emisión de esta segunda parte de una saga cien por cien made in Jaén se pueda dar en el próximo mes de abril.