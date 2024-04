Denuncian que los badenes recientemente en Jaén no cumplen la normativa

El PSOE ha denunciado que "la totalidad" de las bandas sonoras de tráfico instaladas por el gobierno local (PP y Jaén Merece Más) en los últimos diez meses "no cumplen la normativa" y ha exigido su retirada o el cambio por otras con materiales o dimensiones reglamentarias. El concejal socialista Javier Padorno se ha hecho eco del "creciente malestar" que existe entre los conductores de la ciudad por "la excesiva proliferación de lomos de asno, pasos sobre elevados y bandas sonoras en distintos puntos de acceso a la ciudad y circunvalaciones".

Ha añadido que es "especialmente preocupante" por los efectos y por las deficiencias en la construcción el caso de las bandas sonoras como las instaladas en la margen descendente del Paseo de España, su perpendicular en calle Federico Mayor Zaragoza, la Carretera de Córdoba, en el tramo entre la UJA y el Jaén Plaza o en el acceso a la rotonda del Ifeja.

Según el PSOE, esto ha motivado las quejas de los conductores por su altura y por la imprevisible reacción al volante al encontrarse con estos elementos que "no se adaptan a la normativa ni en anchura ni en altura". Se trata de bandas sonoras hechas de aglomerado, de altura que alcanza hasta los diez centímetros. El edil socialista ha citado la Orden Circular 3/2023 del Ministerio de Transportes que regula que la altura no debe ser superior a un centímetro o uno de profundidad para el caso de las bandas sonoras cuando están hechas in situ o tres centímetros de altura y 60 de anchura si son montadas con elementos prefabricados como el caucho.

"Lo que vemos en las calles no es lo admisible porque está hecho sin estudio ni orden y el malestar de los conductores de Jaén es comprensible", ha dicho Padorno, que ha incidido en que "son vías muy utilizadas por los vecinos de Jaén, muchas de ellas en puntos en los que no se constata una especial siniestralidad y que además de bandas sonoras". Ha subrayado que en los nueve meses de mandato del PP y JMM han acumulado "una densidad anormal de otros elementos reductores de velocidad" como los lomos de asno o pasos sobre elevados como los 14 que se han instalado a lo largo de poco más de un kilómetros de la Ronda de Marroquíes, desde la Rotonda de la Pajarita hasta la de acceso a Los Olivares.

"En lugar de recurrir a otro tipo de elementos, como rotondas, semáforos o pasarelas peatonales en altura como la que el propio alcalde, Agustín González Romo, prometió en campaña electoral para acceder al centro comercial Jaén Plaza, PP y JMM han colocado sin control ni estudio estos elementos", ha denunciado el edil socialista, al tiempo que ha advertido que "pueden producir reacciones del conductor desproporcionadas ante situaciones no esperadas o el desvío de la dirección al sobrepasarlos, especialmente en el caso de las motocicletas".