Jaén espera para este fin de semana unas temperaturas impropias de finales de primavera y cielos nubosos

Si tiramos del refranero español podría decirse que ya estamos en sobre aviso. "Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo". Y precisamente esto es lo que les ha pasado a la mayoría de jiennenses que se han visto sorprendidos estos días por un tiempo atmosférico impropio para esta época del año. En cuestión de una semana, hemos pasado de sufrir los 30º C más cercanos al verano a padecer unas temperaturas mínimas de entre 10 y 11º C por las noches. Parece que la tónica se mantendrá así hasta mediados de la próxima semana, según advierte la Agencia Estatal de Meteorología en su parte.

Aunque es probable que los chubascos tormentosos que azotan estos días a las comunidades del centro y norte de España no hagan acto de presencia en la provincia jiennense, sí que lo harán algunas nubes durante la primera parte de este viernes. La propia Aemet advierte de que este fin de semana será más propio del mes de marzo que de finales de la primavera. En este sentido, las máximas apenas superarán los 25º C en la capital hasta el miércoles de la semana próxima.

Tiempo previsto en Andalucía, Ceuta y Melilla desde 16-05-2024 hasta 22-05-2024. Info siempre actualizada en https://t.co/3zCHJmsBfk pic.twitter.com/7JWHEkwCI0 — AEMET_Andalucía (@AEMET_Andalucia) May 16, 2024

Se acercan el verano y el calor

Si en algo hemos notado el fondo de armario los jiennenses ha sido a la hora de enfrentar las frías mañanas. Las chaquetas y sudaderas han terminado por ocupar un rincón protagonista en la indumentaria diaria para los más madrugadores. También la suave brisa que sopla en estas últimas jornadas contribuye a que esa sensación parezca algo más extrema para los que prefieren el calor de la tarde. De momento, teniendo en cuenta las previsiones de los meteorólogos no será necesario desempolvar los paraguas para las romerías y fiestas populares programadas durante este fin de semana.

Eso sí, con la mirada ya puesta en el verano es imposible no preguntarse cuándo llegará el amado y a la vez odiado calor. Algunos vecinos de Jaén ya miran el calendario para planear esas ansiadas vacaciones en las que buscar su huida hacia rincones más con tolerables en cuanto a temperatura. Por su parte, los más adeptos a la observación mediante las conocidas Cabañuelas, anticipan una estación estival de clima seco, aunque con fuertes picos de calor durante el mes de julio. Aún es pronto para valorar todas estas predicciones tan a la larga, por lo que tocará ir adaptando el armario sobre la marcha.