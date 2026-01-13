Cae en Jaén una banda de aluniceros: tres detenidos en la operación 'Ferro'

La Policía Nacional detuvo a tres personas en la provincia de Jaén como presuntos integrantes de un grupo criminal altamente especializado en robos mediante alunizaje, en el marco de la denominada operación Ferro. Se trata de uno de los grupos más activos detectados en la provincia en este tipo de delitos contra el patrimonio. La operación fue presentada en rueda de prensa por el subdelegado del Gobierno en Jaén, Manuel Fernández, junto a la comisaria jefa provincial de la Policía Nacional, Layla Dris Hach-Mohamed, y el jefe de la Brigada de Policía Judicial, Francisco Fontecha.

Según la información facilitada, los detenidos formaban parte de un grupo organizado, con un alto grado de especialización técnica, que actuaba de forma coordinada y planificada. Utilizaban principalmente vehículos de alta gama para cometer los robos, muchos de ellos previamente sustraídos, que empleaban tanto para los alunizajes como para su posterior venta por piezas.

La investigación se inició tras un robo cometido en un establecimiento de jamones en Jaén, registrado en el mes de noviembre, en el que los autores emplearon un vehículo robado para acceder violentamente al local. A partir de ese hecho, los agentes lograron identificar el patrón de actuación del grupo y vincularlo con otros delitos similares cometidos tanto en la provincia como en otros puntos del territorio.

Durante los registros practicados, la Policía Nacional ha recuperado vehículos sustraídos, numerosas piezas de automóviles, herramientas utilizadas para forzar accesos, además de jamones procedentes de los robos, munición y equipos informáticos, material que ha sido incorporado a la investigación como prueba.

A los arrestados se les imputan varios delitos de robo con fuerza, sustracción de vehículos y daños por incendio, cometidos en Jaén y en otras provincias, lo que refuerza el carácter itinerante del grupo criminal.

La investigación sigue abierta

La Policía Nacional ha confirmado que la operación Ferro continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni la imputación de más hechos delictivos relacionados con esta organización.

Durante la comparecencia pública, el subdelegado del Gobierno ha subrayado que este tipo de delitos generan una lógica preocupación social, especialmente por su impacto directo en el sector comercial. No obstante, ha recordado que los datos globales de criminalidad en la provincia de Jaén siguen siendo especialmente positivos.

Según indicó Manuel Fernández, Jaén presenta una de las tasas de criminalidad más bajas de España, cerca de veinte puntos por debajo de la media nacional, y se logra esclarecer aproximadamente la mitad de los delitos denunciados. Estos resultados, ha señalado, son fruto del trabajo continuado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, del refuerzo de medios impulsado por el Gobierno de España y de la coordinación institucional.

El subdelegado reiteró finalmente el compromiso del Gobierno con la seguridad ciudadana y el respaldo permanente a la labor que desarrolla la Policía Nacional en la provincia.