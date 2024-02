Un centenar de menores necesitan urgentemente un hogar de acogida en Jaén

En Jaén hay, actualmente, 50 menores acogidos en familia extensa. Diversas circunstancias de la vida, que ellos no eligen, llevan a muchos niños a acabar en centros residenciales de acogimiento a la espera de recibir los cuidados de familias, porque no siempre hay alguien disponible o que pueda dentro de la propia familia. Cuando esto ocurre, se pasa a buscar a alguien que, aunque no conozca a ese niño o esa niña, se involucre con ellos y los integre en su hogar.

Actualmente, en la provincia jiennense, hay 39 familias que realizan este tipo de acogimiento, pero hacen falta muchas más. Dependiendo del tiempo o de las necesidades de la acogida, existen cuatro tipos y los datos son: el familiar temporal, que en Jaén hay 15, y tiene un carácter transitorio. Se realiza cuando, existiendo una situación de crisis en la familia del menor, de cualquier edad, se prevea su reinserción a corto plazo, la duración máxima de dos años. Otro tipo es el de urgencia, con 11 en la provincia y que está dirigido para niños menores de siete años, sobre los que hay que intervenir de forma inmediata. La duración máxima de este tipo de acogimiento es de seis meses.

El familiar permanente son 13 familias en Jaén, y está destinado para aquellos menores en los que ya se ha comprobado que no hay previsión de reinserción adecuada del pequeño en su familia biológica. Por último, el acogimiento familiar especializado puede ser tanto temporal como permanente, lo que le caracteriza es que la familia tiene que tener una cualificación y experiencia específica en función de las necesidades especiales del menor.

En los que respecta a familias extensas, actualmente hay 84 de ellas a cargo de un total de 96 menores. A pesar de estos datos, la entidad de Servicios de Apoyo al Acogimiento Familiar de Menores (SAAF) responsable de la campaña en Jaén, APRAF-A, estima que se necesitan una centena de familias para poder responder a las necesidades de la provincia jienense.

La campaña ‘Solo quiero un hogar’, impulsada por Alcores, Aldaima, Apraf-a e Infania, pasó por la capital para dar a conocer la importancia de la figura de la familia de acogida y miembros de las familias aportaron su testimonio para crear conciencia.

"Hay algo mejor que tener una familia y es compartirla con quien no la tiene"

"A veces el miedo nos paraliza, pensamos '¿Cómo vamos a hacer esto?' o piensan 'Nuestra casa no es muy grande'. Les diría que no tengan miedo, que esos niños solo necesitan a alguien que esté ahí, que les pregunten por el colegio, o por el partido que hayan jugado... Y que solo necesitan que estén ahí. Y esos niños van a agrandar la familia de quien los acoja. Es muy gratificante, se te ensancha el corazón", relató María Ibáñez, familia numerosa de acogida y divulgadora del acogimiento familiar a través de su cuenta @mitribuacogedora. "Hay algo mejor que tener una familia y es compartirla con quién no la tiene", recalcó Ibáñez.

Otra historia de generosidad es la de Antonio, que acogió aun niño de ocho años y ahora tiene 18. "Yo no soy padre biológico, no tenía hijos, y no te haces la idea de lo que te vas a encontrar con un pequeñajo en la casa. Entonces, como cualquier padre biológico, cuando llega un peque, el tiempo se detiene", señaló. Este padre de acogida aclara la confusión habitual que suele haber al no diferenciar entre acogimiento y adopción: "La motivación entre acogimiento y adopción marca muchísimo. Porque nos comportamos como sus padres, pero debemos tener presente que ya han tenido una familia."

El caso de Pedro es uno que aporta una clara visión de la importancia y lo positivo de la diversidad familiar, acogió a un niño cuando tenía 4 años, ahora ya tiene 16. Empezó en el acogimiento como familia monoparental, y, actualmente, tiene una pareja, Sergio, con quien comparte el día a día del acogimiento. Ambos aseguran que, aunque la adolescencia se asocie a una etapa complicada, no sería este su caso: "Emocionalmente, cuando llegó, era indomable. Venía descentrado, venía nervioso. Y, a día de hoy, tiene una adolescencia maravillosa. Con buenas notas, respeta las normas de casa, los horarios… ¡tiene hasta su novia!", contó.

Por su parte, Francisco de Paula Gutiérrez y Teresa Lechuga Fernández, o Paco y Tere, como se les conoce, han acogido a ocho menores en la modalidad de temporal. La mayoría han sido bebés que han llegado con muy poco tiempo de vida. Actualmente tienen acogido a un bebé de tan solo dos meses. "Al principio vienen con susto, con miedo. Pero, poquito a poquito, van viendo que reciben cariño, que les quieres, que no les falta de nada, y ¡ya están mejor!", aseguró Lechuga, que también aprovechó para hablar del momento de la despedida: "Es una sensación agridulce. Triste porque se van, pero alegre porque también estás pensando en el siguiente si será niño, niña…”.

El acto contó con la participación de Ana Portilla Hernanz, jefa del servicio de Protección de Menores de Jaén; Elena Araque Pérez, defensora del Jiennense y directora de la Oficina de Inclusión y Accesibilidad; Ángela María Hidalgo Azcona, delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía; Natalia Prieto Quirós, coordinadora/Trabajadora Social de APRAF-A; y María Ibáñez, divulgadora de acogimiento familiar en @mitribuacogedora.

Proceso y requisitos

"La familia perfecta no existe. Para ser familia acogedora hay que tener una estabilidad emocional, elegir la modalidad, tener una capacidad educativa y, económicamente, pues lo que pueda ser para cumplir las necesidades básicas de que coma todos los días o comprarle ropa si necesita", explicó Natalia Prieto, coordinadora y trabajadora social de APRAF-A

Prieto Quirós expresa también la importancia de, en función de las posibilidades, mantener a hermanos y hermanas unidos en el acogimiento: “Sé que es muy difícil acoger a dos hermanos y no todo el mundo puede, pero es muy duro tener que separarles".

Las familias deben ser valoradas para obtener la idoneidad. El primer paso es informarte con el SAAF de cada provincia para realizar una solicitud con alguna de estas entidades que trabajan con la Junta de Andalucía, o en la Delegación Territorial correspondiente. Posteriormente, se procede a un curso de formación breve donde se explica en qué consiste el acogimiento familiar, sus modalidades, cuestiones a tener en cuenta sobre los niños y niñas en acogida.

Finalmente, se realiza un estudio psicosocial: entrevistas sobre la situación personal y sanitaria de las personas solicitantes, sus motivaciones, o capacidades. Incluye también visitas al domicilio de la futura familia acogedora. Allí deberá haber un espacio exclusivo para que el niño o la niña pueda dormir y estar, pero no es necesario que disponga de cuarto propio.

Todas las personas interesadas en el proceso de acogimiento familiar y en conocer toda la información sobre el mismo pueden hacerlo en soloquierounhogar.org.