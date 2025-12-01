Educación confirma que una de las menores sufrió acoso y se activó protocolo de autolesiones: “Es momento de apoyar a sus familias y dejar trabajar a la Policía”

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional reclama “prudencia” tras la muerte de las dos menores halladas sin vida en Jaén. El departamento de la Junta de Andalucía subraya que es imprescindible "evitar especulaciones" e insiste en que será la investigación policial la que determine las circunstancias que rodean esta tragedia.

A través de un comunicado, la Consejería aclara la situación académica de ambas jóvenes. Precisa que únicamente una de ellas estaba matriculada actualmente en el IES San Juan Bosco, cursando el ciclo medio de Peluquería. La otra menor, aunque se inscribió inicialmente en el mismo centro, causó baja voluntaria en septiembre.

Así, el curso pasado había estudiado en el IES Santa Catalina, en el que se mantenía activo un protocolo de autolesiones, que daba continuidad al seguimiento iniciado en el IES El Valle en años anteriores. Las actuaciones incluían intervenciones de la orientadora del centro, la enfermera escolar y la propia familia, conforme a los procedimientos en estos casos.

Fue ayer cuando el entorno más cercano de las dos jóvenes de 15 y 16 años aseguraron que las dos habrían sufrido acoso escolar, según los testimonios recogidos por EFE.

Varios amigos y compañeros de las fallecidas se trasladaron al tanatorio donde se velan los cuerpos de las dos chicas para mostrar su dolor e incomprensión ante este trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad jiennense. Allí un amigo de una de las fallecidas aseguró que una de las chicas "sufrió bullying (acoso escolar) en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”.

Además, el joven que declaró ante los medios de comunicación y que explicó que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares de las dos víctimas, hizo extensible esta situación hacia la otra adolescente que también se quitó la vida. Pese a ello, fuentes cercanas al entorno de las víctimas a las que ha tenido acceso Jaén Hoy detallaron que aún "desconocen por qué lo hicieron".