Amigos de las dos menores fallecidas señalan antecedentes de acoso escolar: "Es algo de lo que no se había recuperado"

Amigos y compañeros de las dos jóvenes de 15 y 16 años que aparecieron muertas la madrugada del sábado en un céntrico parque de Jaén han asegurado que las dos habrían sufrido acoso escolar, según los testimonios recogidos por EFE.

Varios amigos y compañeros de las fallecidas se han trasladado al tanatorio donde se velan los cuerpos de las dos chicas para mostrar su dolor e incomprensión ante este trágico suceso que ha conmocionado a la sociedad jiennense. Allí un amigo de una de las fallecidas aseguró que una de las chicas "sufrió bullying (acoso escolar) en su anterior instituto, en El Valle, y es algo de lo que no se había recuperado y estaba muy afectada por ello”.

Este joven, que afirmó que también participó en las tareas de búsqueda de las dos adolescentes junto a familiares de las dos víctimas, hace extensible esta situación hacia la otra adolescente que también se quitó la vida. Pese a ello, fuentes cercanas al entorno de las víctimas a las que ha tenido acceso Jaén Hoy han detallado que aún "desconocen por qué lo hicieron". Las dos fallecidas, nacidas en Jaén, son de nacionalidad española y sus padres de origen colombiano. El entierro de la chica de 16 años tendrá lugar mañana lunes, mientras que aún se desconoce la fecha del sepelio de la más joven.

Mientras tanto, desde el Instituto San Juan Bosco de Jaén, donde estudiaban actualmente las dos fallecidas, se ha mostrado el dolor y tristeza “por la terrible pérdida de las dos alumnas de nuestro centro”. Miembros del equipo educativo explicaron a este periódico que el centro "está en shock" y que protegen al alumnado con los mecanismos disponibles: "Tenemos dos orientadoras que son unas auténticas profesionales, que han llegado a venir fuera de horario y, si tienen que pedir más cosas, lo hacen".

En esta misma línea, el profesorado también muestra preocupación por otros estudiantes que manifiestan malestar emocional. "Estamos todos los días con problemas diversos de los alumnos y te quedas con la cosa de si hubiéramos podido hacer algo. Con la cosa de las redes ya no sabemos si ha podido pasar algo más allá como compartir fotos u otras razones".

En estos momentos las pesquisas policiales se centran en saber si la muerte de estas chicas tiene algún tipo de relación con el fallecimiento de un joven el pasado 10 de noviembre, en el barrio del Bulevar. Este varón también se quitó la vida, de un disparo con una escopeta, y compartió centro docente -el IES El Valle- hasta el curso pasado con, al menos, una de las dos chicas fallecidas.

Un mes del caso de Sandra Peña

En octubre se suicidó en Sevilla la joven Sandra Peña, de 14 años, que estudiaba en el colegio concertado Irlandesas de Loreto, un caso por el que la Fiscalía de Menores investiga por presunto acoso escolar a tres menores que eran compañeras de la víctima y al citado colegio.

Las personas con ideas suicidas y sus allegados pueden recibir ayuda especializada a cualquier hora en el teléfono 024 y, ante situaciones de emergencia, también pueden llamar al 112.