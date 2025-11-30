El instituto San Juan Bosco de Jaén llora la pérdida de sus dos alumnas fallecidas

Jaén sigue de luto por la pérdida de las dos adolescentes de 15 y 16 años en la madrugada del sábado, cuando fueron halladas en el parque de la Concordia sobre las 1:30 horas. Una noticia que ha dejado sobrecogida a la ciudad, especialmente a sus seres queridos y allegados, así como al IES San Juan Bosco, instituto en el que estudiaban las dos alumnas.

El centro educativo ha lanzado un comunicado expresando su tristeza, en unos días muy duros para la comunidad educativa del IES San Juan Bosco. En el que equipo directivo, docentes, alumnado y familias se unen a la "terrible pérdida" de las dos alumnas del centro.

"Sabemos que no hay consuelo posible en estos momentos, y menos en tal traumática pérdida. A estas dos familias rotas por el dolor, a sus compañeros y amigos de clase, a sus docentes, la comunidad educativa del IES San Juan Bosco os enviamos un enorme abrazo. Nos unimos a los tres días de luto oficial decretados por el Ayuntamiento de Jaén y a su minuto de silencio en la mañana del lunes 1 de diciembre a las 12:00, acto que repetiremos nosotros, unidos por este tremendo dolor en nuestro centro", reza el mensaje emitido por el instituto a través de sus redes sociales, seguido de un "Descansad en Paz".

Mientras, la Policía Nacional tratan de recabar la máxima información posible para lograr arrojar algo de luz. Tal y como informó el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, se ha decretado el secreto de sumario, aunque la Policía Nacional confirmó que ambas menores se suicidaron y que no existen signos de violencia externa, por lo que se descarta la participación de terceras personas.

Según ha podido saber Jaén Hoy, de fuentes cercanas al caso, en estos momentos las pesquisas policiales se centran en saber si la muerte de estas chicas tiene algún tipo de relación con el fallecimiento de un joven el pasado 10 de noviembre, en el barrio del Bulevar. Este varón también se quitó la vida, de un disparo con una escopeta, y compartió instituto hasta el curso pasado con, al menos, una de las dos chicas fallecidas.

Investigación bajo secreto de sumario

Cabe recordar que los cuerpos fueron hallados en la madrugada de este sábado en el Parque de la Concordia y, según apuntan fuentes cercanas, habrían sido familiares de las chicas los que las encontraron. El aviso llegó pasadas las 1:30 horas, según confirma el Servicio de Emergencias 112, lo que activó a servicios sanitarios, efectivos de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional. La zona permaneció acordonada varias horas para permitir la realización de las diligencias. Por el momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, trasladó el pésame a la familia de los dos jóvenes y esclareció que, en un primer momento, no se han apreciado signos de violencia externa, por lo que, aunque la investigación está abierta, no habría implicadas terceras personas.

El Juzgado de Instrucción número 4 es el que se encontraba de guardia cuando se halló a las menores y es por tanto el que se ha hecho cargo de la investigación.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Jaén no tardó en reaccionar y ha decretado tres días de luto oficial, que concluirán el lunes a las 12:00 horas. El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén también expresó su consternación por el fallecimiento de dos chicas adolescentes en circunstancias que investiga la Policía Nacional. El portavoz municipal, Agustín González, pidió nada más conocerse la noticia que se declarase el luto oficial por el fallecimiento de las jóvenes, a cuyos familiares y amistades transmitió el pésame en nombre de la formación.

Si usted o un familiar necesita ayuda el Ministerio de Sanidad promueve la Línea 024 de atención a la conducta suicida. Se trata de una línea telefónica de ayuda a las personas con pensamientos, ideaciones o riesgo de conducta suicida, y a sus familiares y allegados, básicamente a través de la contención emocional por medio de la escucha activa por los profesionales del 024, la recomendación de que contacten con los servicios sanitarios del SNS o la derivación al 112 en los casos en los que se aprecie una situación de emergencia. En caso de emergencia vital inminente puede llamar directamente al teléfono de emergencias 112.

Otra vía de ayuda es el ayuda@telefonodelaesperanza.org "Atenderemos cualquier cuestión de salud emocional. Si has pensado en suicidio y necesitas atención más inmediata llámanos, chatea o escribe al grupo especializado: tesuic@telefonodelaesperanza.org Pero recuerda, si necesitas ayuda urgente, el teléfono es la vía más directa para contactar con nosotros: 717 00 37 17.