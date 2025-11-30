La Policía investiga si la muerte de las dos chicas tuvo que ver con el suicidio de otro joven hace apenas un mes

La ciudad de Jaén se encuentra en estado de shock, bajo un cielo encapotado que llora al igual que lo hacen muchos de sus ciudadanos. La pérdida de dos chicas, de 15 y 16 años, es un daño irreparable para cualquier población y la capital no es una excepción a un dolor que protagoniza conversaciones y que estará acompañado del luto oficial durante tres días. Y mientras familiares, amigos y seres queridos lloran la ausencia de las dos adolescentes, los agentes de la Policía Nacional tratan de recabar la máxima información posible para lograr arrojar algo de luz sobre este terrible suceso.

Tal y como informó el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, se ha decretado el secreto de sumario, aunque la Policía Nacional confirmó que ambas menores se suicidaron y que no existen signos de violencia externa, por lo que se descarta la participación de terceras personas. Según ha podido saber Jaén Hoy, de fuentes cercanas al caso, en estos momentos las pesquisas policiales se centran en saber si la muerte de estas chicas tiene algún tipo de relación con el fallecimiento de un joven el pasado 10 de noviembre, en el barrio del Bulevar. Este varón también se quitó la vida, de un disparo con una escopeta, y compartió instituto hasta el curso pasado con, al menos, una de las dos chicas fallecidas.

Los hechos

Cabe recordar que los cuerpos fueron hallados en la madrugada de este viernes en el Parque de la Concordia y, según apuntan fuentes cercanas, habrían sido familiares de las chicas los que las encontraron. El aviso llegó pasadas las 1:30 horas, según confirma el Servicio de Emergencias 112, lo que activó a servicios sanitarios, efectivos de la Policía Local y agentes de la Policía Nacional. La zona permaneció acordonada varias horas para permitir la realización de las diligencias. Por el momento, la investigación continúa bajo secreto de sumario.

Audio Manuel Fernández: "La Policía Judicial se ha hecho cargo de la muerte de las dos chicas menores de edad" Your browser does not support the audio element.

El subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, trasladó el pésame a la familia de los dos jóvenes y esclareció que, en un primer momento, no se han apreciado signos de violencia externa, por lo que, aunque la investigación está abierta, no habría implicadas terceras personas.

El Juzgado de Instrucción número 4 es el que se encontraba de guardia cuando se halló a las menores y es por tanto el que se ha hecho cargo de la investigación.

Tres días de luto oficial

El Ayuntamiento de Jaén no tardó en reaccionar y ha decretado tres días de luto oficial, que concluirán el lunes a las 12:00 horas.

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Jaén también expresó su consternación por el fallecimiento de dos chicas adolescentes en circunstancias que investiga la Policía Nacional. El portavoz municipal, Agustín González, pidió nada más conocerse la noticia que se declarase el luto oficial por el fallecimiento de las jóvenes, a cuyos familiares y amistades transmitió el pésame en nombre de la formación.

Jaén llora la pérdida de estas dos menores mientras que los agentes de la Policía Nacional trabajan con discreción para tratar de comprender las causas de un suceso tan terrible.