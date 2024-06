Un concejal de Bailén, a los críticos con el alcalde: “Basura, escoria y gente de mal vivir”

El concejal de Festejos del Ayuntamiento de Bailén, Manuel Rodríguez, llamó “basura, escoria y gente de mal vivir” en un comentario de Facebook ya eliminado a las personas que se han mostrado críticas con el alcalde del municipio, Luis Mariano Camacho. El máximo mandatario bailenense lamentó el pasado viernes, también en Facebook, estar criando a “inútiles” en respuesta a la publicación de una vecina que se quejaba de la falta de aires acondicionados en los colegios en plena alerta naranja por calor. “Estamos criando inútiles por culpa nuestra”, escribió el alcalde, del PP, a lo cual posteriormente añadió: “Si todo se lo ponemos fácil, les hacemos un flaco favor. Toda ayuda innecesaria es una limitación futura”.

Camacho matizó su comentario horas después en una publicación en su propio perfil de la misma red social: “Mis palabras han sido desafortunadas, pero nada tienen que ver con lo que verdaderamente quería expresar y han sido malinterpretadas. Como sabéis todos los que me conocéis, me encantan los niños y me llevo genial con ellos. Yo seguiré trabajando por ellos y con ellos”. El post reúne numerosos comentarios tanto críticos con el alcalde como de apoyo, entre estos, los de dos de sus concejales: su mano derecha en el equipo de Gobierno, María Torres, primera teniente de alcalde y concejala de Personal, Urbanismo, Formación, Empleo y Comunicación, y el aludido Manuel Rodríguez, edil de Festejos, Deporte, Comercio y Hostelería.

"Dejad en paz a nuestro alcalde"

En el texto que fue eliminado, este último empezaba alabando a Camacho, al que definió como un hombre “que no desea mal a nadie” y un alcalde “por y para todos”: “Votad lo que os salga de las partes nobles, cada cual elige lo que le representa, pero no intentes enturbiar la trayectoria y el buen hacer de una persona como Chiqui -como se le conoce a Camacho-, que cada día lucha por su pueblo”. Pero, a continuación, arremetió contra quienes habían reprochado al máximo mandatario municipal los comentarios que habían desatado la polémica: “Basura, escoria y gente de mal vivir, dejad en paz a nuestro alcalde, que hay pocos como él. Y, si tenéis algo que aportar para mejorar, aquí estamos para escucharos. No os dejéis manipular por un grupo de inconformistas y una pandilla de macarras que sólo busca enfrentamiento entre nuestros vecinos”.

Rodríguez es uno de los hombres de confianza de Camacho en el Ayuntamiento de Bailén. No en vano, repite como concejal en este mandato tras llevar las riendas del área municipal de Festejos en el anterior. El PP de Camacho -que, además de alcalde, es coordinador general del partido a nivel provincial y su portavoz en la Diputación- gobierna en Bailén con mayoría absoluta.