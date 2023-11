Confirman la prisión para dos andujareños que robaron y dejaron tuerto a otro vecino en 2018

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de ocho años de prisión que, el pasado junio, impuso la Audiencia Provincial de Jaén a sendos vecinos de Andújar por pegar una paliza, dejar tuerto y robar 1.600 euros en metálico a otro andujareño en 2018.

Los hechos tuvieron lugar el 4 de octubre de hace cinco años. Según se refleja en la sentencia del Alto Tribunal andaluz, la víctima, Luis R. P., sacó aquel día 2.450 euros de un cajero, los metió en un sobre y este, a su vez, en una bandolera. Hizo varios pagos con ese dinero y, con lo que le sobró, se dirigió al bar de la peña madridista del pueblo, donde tomó varias cervezas junto a su hermano. De ahí pasó a otro bar, ya pasadas las tres de la tarde, donde siguió mojando el gaznate. Su borrachera era ya evidente. Además, según el auto judicial, “cada vez que realizaba pagos, sacaba de la bandolera el sobre con dinero”. No había nadie en el bar que no supiera que Luis llevaba encima un pequeño -o no tan pequeño- botín.

Entre consumición y consumición, Luis se acercó a un grupo de jóvenes -entre los que estaban los hoy condenados, Ismael R. M. y Jorge Luis B. P.- y empezó a invitarles a botellas de whisky. Sobre las 17:30 y, según la Sala, tras ponerse de acuerdo y “movidos por un ánimo de enriquecimiento ilícito”, Ismael y Jorge Luis salieron del bar junto a Luis, al que le hicieron creer que iban a moverse de bar para seguir tomando copas.

Agresión en medio del campo

Los tres se subieron a un coche que codujo Ismael, con Luis de copiloto y Jorge Luis en el asiento trasero. Sin embargo, en lugar de ir a otro local, Ismael detuvo el coche en un camino poco transitado del paraje La Cañada de los Coellos. Fue entonces cuando “alguno de los dos acusados” golpeó a Luis “con la intención de arrebatarle el sobre con el dinero”, unos 1.600 euros que aún le quedaban.

Aunque el agredido logró bajarse del vehículo, Ismael “le dio un fuerte puñetazo en la cara” que tiró a Luis al suelo “inconsciente o seminconsciente”, momento que aprovechó Jorge Luis para salir del coche. Tras hacerse con la bandolera y con el dinero, los dos jóvenes volvieron al vehículo y emprendieron la huida. Un guardia civil fuera de servicio que hacía deporte por la zona descubrió más tarde a Luis, que estaba tirado en el suelo sangrando abundantemente. Tenía un traumatismo craneoencefálico y diversas lesiones en el ojo derecho. La descripción recogida en la sentencia de la Audiencia Provincial es profusa en detalles. Por resumir, a Luis le habían reventado el ojo y fue necesario extirpárselo para sustituirlo por una prótesis.

La Justicia reconoció que Ismael y Jorge Luis “tenían afectadas sus facultades cognitivas por el consumo continuado de bebidas alcohólicas”, pero también resaltó que esas facultades no estaban “anuladas o mermadas de forma sustancial”. Dicho de otro modo: sabían perfectamente lo que hacían cuando apalizaron a Luis.

A ambos se les castigó con ocho años de cárcel, dos por sendos delitos de robo con violencia y seis por sendos delitos de lesiones agravadas. También se les obligó a indemnizar a Luis de forma conjunta, en concepto de responsabilidad civil, con 1.600 euros por el dinero sustraído, 10.614 euros por las lesiones y 84.000 euros por las secuelas de la paliza. Por último, se les prohibió acercarse a menos de 300 metros de la víctima y a establecer comunicación con él a través de cualquier medio durante los próximos diez años.

Los condenados presentaron sendos recursos

Los abogados de los dos condenados presentaron sendos recursos de apelación por supuesta vulneración a la presunción de inocencia. En el caso de Jorge Luis, su letrado también reclamó que se le redujera la condena arguyendo que, cuando se produjeron los hechos, estaba bajo los efectos del alcohol. Sin embargo, el TSJA ha desestimado ambos recursos y ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Jaén. Ismael y Jorge Luis aún pueden presentar un recurso de casación contra el fallo del Alto Tribunal andaluz.