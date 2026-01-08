El tráfico ferroviario de Jaén a Córdoba y a Madrid estará cortado, al menos, cinco meses

Corte anunciado para 2026. Durante al menos cinco meses los jiennenses no dispondrán de servicios de trenes en la línea de Media Distancia que une Cádiz-Sevilla-Córdoba-Jaén y la correspondiente a Madrid-Jaén. Esta es la previsión que se deriva del informe de Adif relacionado con el Catálogo de Restricciones de Capacidad ferroviaria.

Los cortes previstos en las vías ferroviarias de Jaén para 2025 quedaron en el limbo administrativo, aunque la explicación estuvo ligada a un retraso más allá de Despeñaperros. La autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza acumula sus propios retrasos, en concreto el tramo Guadalajara-Zaragoza, y de ahí que no se hayan acometido todas las obras previstas en los trazados que discurren por la provincia de Jaén. Sin embargo, a partir de marzo de 2026, según las previsiones, es el punto de partida para poner fecha a los cortes que sufrirá la red en Andalucía.

Los cortes previstos afectarán a los servicios con Córdoba. En concreto, las obras en Jaén se centran en el tramo desde Espeluy a Villanueva de la Reina y el motivo de la restricción obedece a los arreglos en taludes y su estabilización.

La reparación de 15 puentes metálicos conllevará, por su parte, el corte desde Venta Cárdenas hasta Vilches. En ambos casos está previsto por Renfe el transbordo en autobuses para completar el recorrido.

El contrato consultado por esta Redacción para la protección y drenaje de los taludes del túnel de Andújar-tratamiento del puente arroyo Arjonilla y de estabilización de desmonte -terraplenes está aún pendiente de adjudicar. Esta actuación se dividirá en tres puntos concretos:

Protección y drenaje de los taludes del túnel de Andújar: Se realizarán trabajos para tratar las patologías del túnel, incluyendo el tratamiento y protección de taludes contra la erosión, adecuación de muros de obra de fábrica y ejecución de elementos de drenaje longitudinal. Sustitución del puente sobre el arroyo Arjonilla (PK 368+400): Incluye la demolición de la estructura existente, ejecución de un marco tricelular, impermeabilización, protección de márgenes con escollera y restitución de la vía. Estabilización de desmonte y terraplenes (PP.KK. 343+100 a 346+970): Se llevarán a cabo medidas estabilizadoras en trincheras y rellenos para corregir procesos de inestabilidad y asientos generalizados que generan baches y afectan la alineación de las vías.

Según la información consultada, los trabajos tienen un plazo de ejecución estimado de 8 meses y su planificación se hace coincidir con un corte total de circulación de 5 meses previsto para otras obras en la misma vía.

Adif justifica la necesidad de actuación en la “corrección de patologías” detectadas en el túnel de Andújar, el puente de Arjonilla y el terraplén y desmonte de Espeluy. Por un lado, se aumenta su vida útil y, por otro, se garantiza la circulación en la Autopista Ferroviaria Algeciras-Zaragoza.

Túneles que se verán afectados en esta adaptación de vías.

Túneles con 'patologías'

Otro de los contratos consultados y relacionados con este proyecto es el que hace referencia a los túneles de Venta Cárdenas, Las Correderas, Santa Elena, Calancha, Vilches, Espeluy, Andújar y Montoro. La justificación, de nuevo, es adaptarse a los requerimientos técnicos de la Autopista Ferroviaria.

“Estos túneles se construyeron para acoger vía doble, aunque solo tienen una vía montada. En el tramo de vía única sucede que este aparente sobreancho de los túneles en la práctica no es tan inmediato de conseguir debido a los tramos metálicos, que suponen puntos fijos en el trazado, que se encuentran a la entrada y a la salida de la mayor parte de estos túneles. Por ello, a la hora de diseñar actuaciones en los túneles que requieren una modificación del trazado como rebajes de la sección o ripados de vías hacia el centro del túnel (en secciones previstas para vía doble) es necesario tener en cuenta la presencia de viaductos u otras obras de fábrica que condicionen los desplazamientos, ya que, según indicaciones de la dirección de proyecto, no es posible modificar el trazado en ninguno de los viaductos metálicos”, se detalla en el informe técnico. Este último contrato se adjudicó en mayo de 2025.

Inversión cercana a los 30 millones

Jaén será la provincia más afectada por las obras ferroviarias de la autopista Algeciras-Zaragoza. Una inversión que el Consejo de Ministros autorizó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para licitarla por 29,67 millones de euros (IVA no incluido), a través de Adif. Los trabajos se centrarán en adaptar los túneles al gálibo necesario para los futuros servicios de la autopista ferroviaria (AF) entre Algeciras y Zaragoza, situados entre Córdoba y Santa Cruz de Mudela, a su paso por las provincias de Jaén, Ciudad Real y Córdoba.

La actuación incluye 13 túneles de la línea Alcázar de San Juan-Cádiz con una longitud total que supera los 3,5 km, siendo la provincia de Jaén la que contará con mayores obras de mejora. El tramo de Andújar es el más largo con 1.024 metros. En cuanto a su ubicación, once se encuentran en la provincia jiennense (Venta de Cárdenas 2, 3 y 4; Las Correderas 1, 2 y 3; además de los situados en Santa Elena, Calancha, Vilches, Espeluy y Andújar); uno se encuentra en la provincia de Ciudad Real (Venta de Cárdenas 1) y otro en Montoro (Córdoba). En concreto, se abordarán actuaciones en la infraestructura, como la ampliación de sección de túneles y rebajes de plataforma; y la superestructura, con la renovación de traviesas, carriles y balasto, así como drenajes y trabajos de electrificación.