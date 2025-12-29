Las cuatro ofertas que compitieron por hacerse con el tranvía de Jaén

El contrato para la gestión y operación del sistema tranviario de Jaén, el último escollo para que una infraestructura que lleva 15 años siendo motivo de vergüenza vuelva a la vida, volvió a ser noticia la pasada semana cuando Jaén Hoy adelantó que finalmente la Junta ha decidido revocar la propuesta de adjudicación que había hecho a ALSA.

La de la empresa que gestiona los autobuses urbanos de la ciudad fue una de las cuatro que llegaron a la fase final de evaluación en el concurso y que fueron analizadas por la Mesa de Contratación atendiendo a dos grandes bloques de criterios: la calidad técnica, valorada mediante juicio de valor, y los criterios automáticos, fundamentalmente económicos. La combinación de ambos apartados dio lugar a una clasificación muy ajustada en cabeza, con apenas un punto de diferencia entre la primera y la segunda oferta.

La propuesta mejor valorada fue, como ya hemos adelantado, la presentada por la UTE formada por Nex Continental Holdings, Alsa Ferrocarril y National Express Rail, que alcanzó una puntuación total de 91,48 puntos. La mayor valoración económica del conjunto de licitadores resultó decisiva para situarse en primera posición. La cuantía de la oferta de ALSA fue de 10.876.922,44 euros (sin IVA).

Quedó segunda la UTE Avanza Movilidad Integral – Avanza Tren, que sumó 84,53 puntos. En este caso, la puntuación técnica fue prácticamente idéntica, aunque cabe destacar que la diferencia económica con respecto a la ALSA fue significativa, pues ofertó 13.539.485,32 euros (sin IVA). Toda esta información se encuentra en el acta Comisión Técnica Asesora, reunida con fecha 31 de octubre de 2025, a la que ha tenido acceso Jaén Hoy.

Las otras dos propuestas

En tercera posición se situó la oferta presentada por la UTE Empresa Ruiz SA Barraqueiro SGPS SA que tuvo una cuantía económica de 10.935.794,75 euros. En total esta empresa recibió una puntuación por los técnicos de 84,42 puntos.

La que quedó en último lugar fue la presentada por FCC Concesiones junto a Iridium Concesiones de Infraestructuras, que obtuvo una puntuación total de 38,96 puntos, merced, entre otros valores, a los 14.571.247,38 euros.

Puede haber cambios

El resultado de esta evaluación sirvió de base para las decisiones posteriores del procedimiento. La UTE Nex–Alsa–National Express fue inicialmente propuesta como adjudicataria al presentar la mejor relación calidad-precio, mientras que Avanza quedó como segunda clasificada y alternativa inmediata.

Sin embargo, el desarrollo posterior del expediente, con la revisión de la documentación previa a la adjudicación, acabaría modificando el desenlace del concurso y reabriendo el protagonismo de la segunda oferta, a la espera de conocer si finalmente ALSA recurre la última decisión de la Mesa de Contratación.

Más allá del resultado final, el concurso dejó una fotografía clara: cuatro grandes operadores compitieron con propuestas muy ajustadas por hacerse con la gestión del tranvía de Jaén, un servicio estratégico para la movilidad urbana de la capital y uno de los proyectos de transporte más relevantes de los últimos años en la provincia.