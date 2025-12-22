La Junta revoca la adjudicación del tranvía de Jaén a ALSA por falta de documentación y reabre el proceso

ALSA, de momento, no será la empresa que gestione el tranvía de Jaén. Después de que hubiera sido propuesta para la adjudicación del contrato de explotación del sistema tranviario jiennense, un contrato con un valor total de 17,8 millones de euros y un plazo de ejecución de 48 meses, al que optaron cuatro empresas, hoy la Mesa de Contratación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía ha acordado revocar la propuesta de adjudicación de la explotación a ALSA, tras detectar un defecto no subsanado en la documentación presentada por la UTE liderada por la compañía. Cabe recordar que a dicha empresa se le requirió la documentación previa para la adjudicación más el 5% de aval requerido en este tipo de contratos.

El acta, a la que ha podido acceder Jaén Hoy, correspondiente a la sesión celebrada el 16 de diciembre de 2025, se detalla que el órgano de contratación concluyó que la documentación aportada por la UTE NEX Continental Holdings SLU – ALSA Ferrocarril SAU – National Express Rail GmbH no cumplía con todos los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

La Mesa había acordado inicialmente, el 2 de diciembre de 2025, proponer la adjudicación del contrato a la citada UTE tras considerar conformes las subsanaciones presentadas. Sin embargo, posteriormente, y a raíz de una solicitud de acceso al expediente formulada por la UTE Avanza Movilidad Integral SL – Avanza Tren SA, el Servicio de Contratación advirtió que faltaba la acreditación de la habilitación empresarial en materia de vigilancia y seguridad, exigida en el pliego para la prestación del servicio, ya fuera de forma directa o mediante empresas colaboradoras.

Según el acta, esta carencia no fue advertida inicialmente por la Mesa, lo que dio lugar a un error material en la propuesta de adjudicación formulada a favor de ALSA.

Según el análisis de un experto en contratación ferroviaria consultado por Jaén Hoy, ALSA podría tener causa probable jurídica para recurrir esta resolución ante el Tribunal de Recursos Contractuales de la Junta de Andalucía, un paso previo y necesario para un ulterior recurso en el Contencioso Administrativo. Un parón más y en seco para la puesta en marcha del tranvía de Jaén, ya que este tipo de recursos judiciales pueden dilatar más el proceso. De hecho, en la vecina Portugal un caso similar con la adjudicación de trenes de la operadora estatal a Alstom se sustanció dos años después tras varios recursos.

Documentación fuera de plazo

Tras ser informada de esta circunstancia, la UTE liderada por ALSA presentó un escrito el 10 de diciembre de 2025 aportando la documentación relativa a la empresa colaboradora encargada de la seguridad. No obstante, la Mesa concluye que dicha documentación fue presentada fuera del plazo legal de subsanación, cuyo carácter es preclusivo, de acuerdo con el artículo 150.2 de la Ley de Contratos del Sector Público.

En consecuencia, y apoyándose en la doctrina de los tribunales administrativos y del Tribunal Supremo, la Mesa acordó por unanimidad:

Revocar la propuesta definitiva de adjudicación a favor de ALSA.

a favor de ALSA. Considerar extemporánea la documentación aportada posteriormente.

la documentación aportada posteriormente. Excluir a la UTE de ALSA del procedimiento de contratación.

El acuerdo adoptado implica además que la Junta de Andalucía reabre el trámite previo a la adjudicación, requiriendo la documentación a la UTE Avanza Movilidad Integral SL – Avanza Tren SA, clasificada como la siguiente mejor oferta en el proceso de licitación, según el orden establecido en sesiones anteriores de la Mesa.

Próximos pasos

Así, Avanza dispone de diez días hábiles para presentar la documentación exigida a través del portal electrónico de contratación de la Junta. Si esta UTE demuestra que cumple con todos los requisitos del pliego de condiciones, y salvo nueva alegación de ALSA, será la que acabe gestionando el tranvía de Jaén después de 15 años parado en cocheras.

El contrato en cuestión corresponde a los servicios de operación del sistema tranviario de Jaén, una adjudicación considerada clave para la entrada en funcionamiento del tranvía.

La revocación de la adjudicación introduce un nuevo retraso administrativo en un proceso especialmente sensible desde el punto de vista político e institucional. Cabe recordar que, tras numerosas fechas que quedaron en promesas, la Junta de Andalucía se había comprometido a que el tranvía de Jaén estuviera en funcionamiento en este 2025. Tras la adjudicación del contrato de preexplotación, los trabajos para las pruebas durarán, según ha conocido Jaén Hoy de fuentes cercanas al proceso, "al menos dos meses más".