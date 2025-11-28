Detenidos 15 ultras del Real Jaén y el Xerez Deportivo por la violenta pelea previa al partido

La Policía Nacional detiene a un total de 15 personas en las ciudades andaluzas de Jaén y Jerez de la Frontera por su presunta implicación en una multitudinaria reyerta ocurrida el pasado 28 de septiembre de 2025 en las inmediaciones del parque La Alameda de Jaén. El altercado tuvo lugar entre aficionados ultras de los grupos autodenominados “Orgullo Lagarto” y “Colectivo Sur”, que se identifican como seguidores del Real Jaén y del Xerez Deportivo FC, respectivamente.

Los hechos se produjeron momentos antes del enfrentamiento deportivo entre ambos equipos, celebrado en el Estadio Municipal de La Victoria, y empañaron la jornada deportiva. Durante la reyerta, los radicales emplearon sillas de bares, palos y otros objetos como armas para agredirse.

La situación obligó a la intervención inmediata de unidades de la Policía Nacional de Jaén, que lograron detener los altercados en el lugar. Uno de los aficionados ultras del Xerez Deportivo fue trasladado a un centro médico tras sufrir una herida incisa en el tobillo causada por una botella de cristal. Tras su atención, recibió el alta médica.

Un menor de edad

La investigación posterior fue asumida por la Unidad competente en la investigación de grupos radicales vinculados al fútbol, adscrita a la Brigada Provincial de Información de la Comisaría de Jaén, con el objetivo de esclarecer los hechos. Esta investigación ha permitido, hasta el momento, la detención de cuatro personas en la ciudad de Jaén el pasado 19 de noviembre. Entre ellas se encontraba un menor de edad en el momento de los hechos, que fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, encargado de la causa, así como de la Fiscalía de Menores de la ciudad.

En Jerez de la Frontera, las detenciones se produjeron el lunes 24 de noviembre, cuando la Brigada Local de Información de la Comisaría de Policía Nacional arrestó a once varones, residentes en Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María (Cádiz). Todos ellos, al igual que los detenidos en Jaén, han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén. A todos se les imputan delitos de riña tumultuaria y desórdenes públicos.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones, realizándose de forma conjunta entre los equipos especializados de las comisarías de Jaén y Jerez de la Frontera, con el apoyo de la Comisaría General de Información. Por su parte, tanto el Real Jaén como el Xerez Deportivo FC utilizaron sus redes sociales para emitir comunicados en los que condenan de manera rotunda los actos violentos y valoran positivamente el comportamiento general de sus aficionados durante toda la jornada, a pesar de los incidentes registrados.