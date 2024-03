La serie jiennense The Last Olive volverá a las pantallas el próximo 8 de abril

Ya ha comenzado la cuenta atrás. La serie televisiva jiennense The Last Olive arranca las últimas hojas en el calendario antes de sacar a la luz el trabajo que vienen desarrollando durante meses. Será el próximo 8 de abril cuando se estrene la segunda temporada de una producción que promete para esta segunda entrega “un salto de calidad”.

Álex Escudero, Ismael Cano e Ítalo Roncal son los responsables de este trabajo que, para un mayor empaque, en esta ocasión se va a emitir en exclusiva en Youtube. Cabe recordar que la primera temporada se pudo ver de forma íntegra en su perfil oficial de Instagram, pero la intención es deslumbrar con una segunda parte que ha contado con más de cien personas que están colaborando con el rodaje o con un servicio maquillaje, a cargo de la Escuela de Peluquería y Estética Nekkar, entre otras muchas novedades.

Previamente unos pocos afortunados podrán ver el trailer y algunos minutos de esta segunda temporada en exclusiva en un estreno que tendrá lugar en el Aula Magna de la Universidad de Jaén el próximo jueves 4 de abril. Se espera un lleno hasta la bandera pues la expectación es máxima para saber cómo sigue una historia que cuenta ya en su reparto con nombres como los de Chema Trujillo, Cristina Mediero, Laura Castillo o David Piedra, entre otros.

No faltarán los ‘zombies’ infectados por la Xylella fastidiosa ni los paisajes únicos que ofrece el entorno de Jaén capital y es que los autores de esta obra que en su primera temporada cautivó a más de 150.000 espectadores, quieren que su tierra tenga también un protagonismo especial.

Antecedentes

Para aquellos que no vieron la primera temporada de ‘The last olive’ sepan que está disponible al completo en Instagram y Youtube y que se trata de una especie de versión del famoso videojuego (también convertido en proyecto de cine) ‘The last of us’. En este caso especula en este caso sobre qué ocurriría si la Xylella fastidiosa (una bacteria que afecta a los olivos hasta secarlos) acabase afectando al ser humano al pasar al aceite de oliva, provocando una pandemia que da pie a no pocas intrigas.