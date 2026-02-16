La extracción de minerales críticos en Jaén irá un paso más allá: estudian implantar industria metalúrgica en la provincia

Nuevo paso para que la provincia de Jaén se convierta, como apuntan los expertos, en un lugar de referencia dentro del mapa europeo de los minerales críticos. La empresa australiana Osmond Resources Limited ha anunciado que está avanzando en "múltiples oportunidades industriales" asociadas a su Proyecto Orión de Minerales Críticos de la Unión Europea, ubicado en territorio jiennense.

La compañía está desarrollando líneas de trabajo para la producción y procesamiento de tierras raras para imanes permanentes, rutilo (titanio) y silicio metálico, tres materiales incluidos en la lista de las 17 materias primas estratégicas críticas de la UE. Pero según un nuevo informe, al que ha tenido acceso Jaén Hoy, la idea de negocio de la empresa australiana va más allá pues que Osmond no sólo estudia la extracción minera, sino también el desarrollo de productos derivados, es decir, procesos de transformación industrial de los minerales en productos de mayor valor añadido. Estos productos de fabricación industrial son denominados en el argot como downstream (aguas abajo).

La compañía defiende en su informe que esta estrategia permitiría:

Captar valor adicional de los principales minerales económicos.

Acceder a financiación mediante socios industriales.

Obtener apoyo institucional del Gobierno de España y de la Unión Europea .

y de la . Aprovechar la legislación europea de minerales críticos.

En este sentido, Osmond adelanta ya trabaja con diversos socios "líderes en el sector de la metalurgia" y dispone de una muestra a granel de 150 kilos para realizar ensayos metalúrgicos y pruebas relacionadas con el desarrollo de producto. Según la empresa, los estudios “están progresando positivamente”.

Calendario para 2026

Como ya adelantó Jaén Hoy, la compañía pretende acelerar el desarrollo del proyecto con el objetivo de completar en el primer semestre de 2026 las perforaciones iniciales para confirmar la continuidad y la ley de las vetas encontradas; la estimación de los recursos minerales que hay en estos yacimientos jiennenses, un Estudio de Alcance y la confirmación del diagrama de proceso. Todo ello con el respaldo del marco regulatorio europeo, que impulsa la producción interna de materias primas críticas para reducir la dependencia de terceros países.

Ante estos avancs, el CEO y y director general de Osmond Resources, Anthony Hall, aseguró que basándose "en los resultados iniciales de perforación y en el tamaño del área del permiso, creemos que tenemos potencial para contar con leyes y escala inigualables en tierras raras, rutilo (titanio), circón y sílice". "Dado esto, estamos avanzando en iniciativas relacionadas con producto junto a socios líderes del sector para aprovechar nuestra posible ventaja competitiva en oportunidades que creemos podrían alterar los mercados existentes”, aseveró.

Un proyecto minero estratégico en Jaén

El denominado proyecto Orión EU se localiza en el norte de la provincia de Jaén, dentro de un amplio perímetro de investigación que abarca 756 cuadrículas mineras, con una superficie aproximada de 228 kilómetros cuadrados, que afectan a los términos municipales de Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto. En este entorno, Osmond Resources ha delimitado una zona prioritaria de unos 10 kilómetros cuadrados, denominada Zona 1 o Área Objetivo, donde concentra actualmente la mayor parte de sus trabajos.

Los tres primeros sondeos realizados han ofrecido resultados tan esperanzadores que la empresa minera australiana ya no sólo piensa en la extracción de los minerales críticos para la Unión Europea, sino en la instalación de una industria en la provincia donde convertirlos en un producto industrial referente y estratégico.