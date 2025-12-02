La familia de Sharit descarta que la menor quisiera hacerse daño: "Por lo menos mi hija jamás se hubiera suicidado"

La familia de Sharit, una de las dos menores halladas sin vida en un parque céntrico de Jaén, mantiene que aún quedan muchas preguntas por resolver sobre lo ocurrido. Su padre, Alexander, ha pedido públicamente que se eviten las conclusiones precipitadas y reclama que se llegue “hasta el fondo” de la investigación policial. “Si realmente hizo eso, lo hizo inconscientemente, bajo algún medicamento alucinógeno”, afirmó con el fin de reiterar que no cree que su hija actuase por voluntad propia.

En esta misma línea, el progenitor sostiene que existen “incoherencias” que, a su juicio, deben ser examinadas por la Policía. Entre ellas, menciona los mensajes previos al suceso —ya en manos de los agentes—, así como el lugar donde fueron encontradas. Considera que la altura del punto en el que aparecieron “se alcanza con la mano” y que su hija tuvo que ser "dejada" allí.

El padre también criticó con dureza la falta de iluminación y seguridad en el parque donde fueron halladas las menores. Relató a Jaén Hoy que recorrió la zona de madrugada y que estaba completamente a oscuras. “Casi piso a un hombre que estaba allí sin poder verlo. Si da miedo entrar, ¿cómo es posible que siga así un lugar con antecedentes de otros episodios? ¿Por qué no hay luz? ¿Por qué no hay cámaras?”, preguntó. Aseguró que la Policía llegó a pasar por la zona en dos ocasiones esa noche, pero que la oscuridad pudo impedir que vieran algo relevante.

Así, reclamó medidas que logren evitar que una situación así se pueda llegar a repetir: “Hoy es nuestra hija, mañana puede ser la de cualquiera y no podemos aceptar esto como algo normal”. El padre definió estos días como “indescriptibles” y agradeció el apoyo que ha recibido la familia desde que se conoció la tragedia el pasado sábado. Sin embargo, cuando regresan y el silencio invade el hogar, el dolor se vuelve insoportable: “Nos han acompañado muchas personas y eso ayuda a sobrellevarlo, pero cuando uno vuelve a casa y siente el vacío, es muy fuerte”.

"Siempre fue una niña feliz"

Quienes conocían a Sharit la describen como una adolescente llena de vida. Su padre, Alexander, insiste en que era una joven feliz e integrada y niega que hubiese sufrido bullying. "Nosotros somos muy bromistas y ella no tenía baja autoestima, jamás le podrían haber hecho comentarios ni nada que le hubiera afectado", señaló.

En casa, explicó, no percibieron ningún tipo de señal de preocupación emocional. Alexander recalca que nunca escuchó de su hija una sola palabra que revelara tristeza, desánimo o malestar. “Ni siquiera que se quisiera machucar un dedo, mucho menos quitarse la vida”, subrayó.

Según pudo saber este periódico, personal del centro era consciente de la satisfacción de la alumna con sus estudios, algo que confirmó su padre, quién ratificó que la menor no solo estaba "muy contenta" con el grado medio de Peluquería, sino que fue "una niña feliz todos los días de su vida".