Más de 10.000 fotos antiguas para volver a la Jaén del pasado y compartirlo en Facebook

La historia de la ciudad de Jaén es un mundo apasionante y, por suerte, aún quedan algunos vestigios que nos permiten asomarnos a ella, como si de una ventana se tratasen. Más aún en el caso del tesoro que guarda José Andrés Castro, un vecino de la Magdalena de 42 años que guarda más de 10.000 fotos antiguas de Jaén, algunas con siglos de historia. “Me gusta muchísimo mi ciudad. Nací en la Magdalena y sigo viviendo en el casco antiguo. Hace años un vecino me regaló un montón de fotos antiguas y recortes de la revista ‘Senda de los Huertos’. Me dijo que los iba a tirar pero los quedé yo porque siempre me han gustado las fotos antiguas”, cuenta para Jaén Hoy sobre el inicio de una colección muy especial.

Una que ha crecido gracias a la colaboración de otros aficionados a la materia. “Por redes sociales, buscando, empecé a conocer a más gente e incluso tenemos un grupo de WhatsApp y quedamos de vez en cuando. Poco a poco empecé a tener más fotos y a meterme también en los archivos de Sevilla, Barcelona e incluso en el de la Biblioteca Nacional buscando más fotografías”, cuenta este jaenero.

Pero no se ha limitado a coleccionarlas y disfrutarlas en su casa junto a sus seres íntimos sino que empezó a compartirlas en redes sociales, para divulgar cómo era la capital antaño y la redacción no pudo ser mejor. “Empecé a ponerlas en mi perfil y vi que no había una página en Facebook específica de fotos antiguas de Jaén. La cree y tuvo buena aceptación. De la noche a la mañana tenía varios miles de seguidores”, explica José Andrés Castro con la satisfacción de quien sabe que está ayudando a mantener viva la esencia de Jaén.

Una que ya comparte más de 14.000 personas en su página ‘Jaén ayer y hoy’ y es que “desde hace un par de años para acá” ha habido un boom gracias al trabajo que hace devolviendo el color a algunas de las fotografías que se encuentran en blanco y negro. “Yo no lo he hecho nunca por los seguidores sino por la gente. Me da mucha satisfacción ver los comentarios de los vecinos. ‘Yo vivía allí, mi abuela vivía allí’. Eso es lo más bonito de esto. Mucha gente te da las gracias y es muy enriquecedor”, confiesa sobre el cariño que recibe de sus convecinos al compartir muchas de las fotografías.

Y cuando una afición es compartida se disfruta el doble, un privilegio del que puede dar fe nuestro protagonista quien afirma que a sus familia y amigos les encanta escucharle y que no puede evitar, cuando pasea por las calles de Jaén, ir explicándoles cómo era antaño su ciudad. Porque él ha podido verlo y ahora lo comparte en Facebook.