Jaén y Córdoba condenadas sin autovía: la histórica deuda que pone en riesgo a miles de conductores

La conexión entre Jaén y Córdoba sigue siendo una de las grandes deudas en materia de infraestructuras en Andalucía. A día de hoy, no existe una autovía directa entre ambas capitales, ya que el único acceso por vías rápidas es a través de Bailén, lo que obliga a rodeos de hasta 50 kilómetros para miles de conductores. Vecinos de municipios como Alcaudete, Porcuna o Arjona, que dependen de las carreteras N-432, A-306 y A-311, denuncian un aislamiento que afecta a más de un millón de personas. Esta falta de vertebración se traduce en accidentes, pérdida de competitividad, despoblación y un freno al desarrollo económico y social.

Las conexiones por carretera de Jaén con Córdoba / Dpto. Infografía

“Es una vía que tradicionalmente ha sido muy peligrosa. En Alcaudete, por desgracia, hemos sufrido víctimas mortales y lo decimos con conocimiento”, alerta Yolanda Caballero, alcaldesa de este municipio de la Sierra Sur. Este mismo año, el pueblo ha sufrido la pérdida de tres vecinos: uno de ellos, un joven en un accidente en el término municipal de Luque a principios de año, y dos de ellos el pasado mes de julio, cuando dos empresarios fallecieron al chocar el vehículo en el que viajaban. La regidora quiso recordar que, ya en 2011, defendió una moción en Diputación Provincial de Jaén para pedir su desdoblamiento y conversión en autovía: “No podemos seguir conectando dos provincias a través de una carretera con puntos negros evidentes y tráfico agrícola pesado durante meses”.

En este contexto, el alcalde de Alcalá la Real, Marino Aguilera, también insiste en que la futura A-81 es una infraestructura "clave" para reducir la siniestralidad y vertebrar el territorio. “No hablamos solo de desarrollo, sino de salvar vidas. La N-432 arrastra una altísima peligrosidad, con curvas cerradas, tráfico agrícola y pesado, y muchas zonas sin posibilidad de adelantamiento”, advierte.

Obras en la A-306 a la altura de Torredonjimeno.

En el otro extremo, el alcalde de Porcuna, Miguel Moreno, lanza una reivindicación similar: “Desde Torredonjimeno hasta El Carpio no hay ni un solo kilómetro de autovía y afecta directamente a unas 900.000 personas, solo si contamos con los habitantes”. Su pueblo y otros cercanos dependen de otra carretera secundaria sin desdoblar. Así, no solo lamenta el perjuicio para todos los vecinos de la provincia, sino que también denuncia el impacto económico que ocasiona. “La producción industrial de Martos tiene que dar ese gran rodeo para llegar a Sevilla, y el turismo rural necesita buenas conexiones. Esto nos lastra”, manifiesta.

De igual manera, Aguilera recalca lo que supondría la conversión de la N-432 en autovía para los municipios de la Sierra Sur: "Alcalá necesita la autovía para corregir agravios históricos y acercarnos a las principales capitales, estaciones de tren y puertos de mar de Andalucía; crecer en turismo, servicios y población; sumar un importante atractivo para la inversión y hacer más competitiva a nuestra industria".

A este mapa incompleto se suma la A-311, que conecta la capital con Andújar, otra de las vías que también utilizan los usuarios entre ambas provincias en busca de la A-4. Aunque es otro de los principales ejes vertebradores de Jaén, también carece de desdoblamiento. Se trata de una vía con gran densidad de tráfico y que también concentra puntos conflictivos en cuanto a seguridad vial, pese a que recientemente la Junta de Andalucía ha finalizado las obras de mejora de esta carretera.

A todo esto se suma que la peligrosidad de estas carreteras se multiplica durante la campaña de aceituna. “Te encuentras tractores, camiones y un tramo que debería durar 15 minutos puede costarte la vida”, lamenta Caballero. Desde el Ayuntamiento de Alcaudete se han adherido a varias iniciativas de la oposición para reclamar la conversión de la N-432 en autovía, ya que en este caso, no importan signos políticos. "Creo que esto no es una cosa de colores, sino que estos temas requieren unión y ojalá que podamos ver que sea una realidad", reivindica.

Todos coinciden en que la situación no es nueva, pero sí insostenible. “Esta autovía lleva más de 30 años reclamándose. Es una cuestión de seguridad, de desarrollo y de justicia territorial”, subraya el alcalde de Porcuna. En concreto, Aguilera lamenta la falta de avances concretos en todos estos años. “Actualmente, la A-81 se encuentra en la más absoluta parálisis. El Gobierno de Sánchez se dedica a iniciar trámites que se eternizan y no llegan a nada”, denuncia. Recuerda que en 2023 la infraestructura fue descartada de la Red Transeuropea de Transporte, lo que dificulta seriamente su financiación con fondos europeos. Además, critica la actitud de la Diputación de Jaén: “Para ellos la A-81 es una inversión residual porque afecta solo a una pequeña parte de la provincia y ni siquiera fue mencionada en la visita de Óscar Puente".

Lucha política

La reivindicación de la conversión de estas vías en autovías no solo une a vecinos, sino también, aunque con matices, a las principales fuerzas políticas. A principios de año, el PSOE afeaba al Partido Popular que no hubiese construido ni un solo kilómetro de autovía cuando se encontraba al frente del Gobierno de España ni ahora en la Junta de Andalucía, pero que las exija ahora a otras administraciones. Sin embargo, en el mes de marzo, el pleno de la Diputación de Jaén aprobaba por unanimidad una propuesta del PP para instar al Gobierno central la ejecución de la A-81 y los populares anunciaron una proposición en el Congreso para conseguirlo.

Con respecto a la A-306, en 2023, parlamentarios y alcaldes socialistas de Córdoba y Jaén reclamaron públicamente al presidente de la Junta de Andalucía que cumpla el compromiso adquirido para la mejora de esta carretera. Dos años después, en mayo de este año, los grupos municipales del PSOE y Jaén Merece Más exigieron la conversión de la misma en autovía en el pleno del Ayuntamiento de Jaén.

Igualmente, en ese mismo año, los alcaldes de Andújar, Arjona, Arjonilla, Fuerte del Rey, Lahiguera y Marmolejo se reunieron para expresar su malestar por el incumplimiento del compromiso adquirido en 2019 por la Junta de Andalucía para la reconversión de la carretera A-311 en autovía. Entonces, los regidores destacaron que las obras realizadas hasta entonces no satisfacían las necesidades reales de comunicación ni las demandas históricas de los municipios afectados, que soportan un alto tránsito diario. Este año, la Junta de Andalucía ha finalizado trabajos de parcheo y arreglo en la vía, una actuación que el PSOE ha criticado por considerar que no soluciona los problemas estructurales.