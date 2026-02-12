Luz verde a la exhumación de los restos de más de 150 personas de dos fosas comunes en la provincia de Jaén

Se abrirán nuevas fosas comunes de víctimas de la Guerra Civil y la posterior represión franquista en la provincia de Jaén. Ya el pasado mes de septiembre de 2025 se anunció que el Gobierno de España había autorizado financiar dos nuevos proyectos impulsados por la Diputación Provincial de Jaén, vinculados a la Ley de Memoria Histórica, y este pasado miércoles se dio un paso más.

La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Cultura y Deporte, ha autorizado oficialmente la realización de actuaciones de exhumación e identificación genética de víctimas de la Guerra Civil y la posguerra en los municipios jiennenses de Baeza y Linares, dentro de las políticas públicas de memoria democrática impulsadas en la comunidad autónoma.

La autorización figura en una orden fechada el 3 de febrero de 2026, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), en la que se detallan las actuaciones específicas que se llevarán a cabo en varios municipios andaluces, con especial relevancia para la provincia de Jaén. Según ha podido saber Jaén Hoy, en total se espera poder recuperar los restos de más de 150 personas, pues estiman que la fosa que se abrirá en el cementerio baezano hay 98 cadáveres, mientras que en la linarense estiman que el número puede ser de 70.

Presupuesto

Hablamos de actuaciones que permitirán avanzar en la localización, recuperación e identificación de restos de personas represaliadas durante la Guerra Civil y la posguerra. Estas intervenciones forman parte de las actuaciones propuestas por la Diputación Provincial de Jaén, que había solicitado autorización para desarrollar estos trabajos en ambos municipios, según recoge el apartado de antecedentes de la resolución. Ambas intervenciones contarán con un presupuesto cercano a los 200.000 euros.

A esto hay que sumar que el Gobierno de España también anunció que el Ayuntamiento de Jaén recibirá 200.000 euros para dar continuidad a los trabajos ya empezados en la Fosa 702 del cementerio de San Eufrasio.

Las actuaciones en Baeza y Linares se enmarcan en el reparto de fondos estatales para actividades de memoria democrática correspondientes al año 2025. En concreto, la resolución recuerda que, mediante acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática, se transfirió a la Comunidad Autónoma de Andalucía un total de 615.967,68 euros, destinados a financiar distintas actuaciones en esta materia.

Otras intervenciones autorizadas

Además de las actuaciones previstas en Jaén, la Junta de Andalucía ha autorizado intervenciones similares en otros puntos del territorio andaluz, que también se incluyen en la orden publicada en el BOJA. En la provincia de Cádiz, se autorizan actuaciones de exhumación e identificación genética en los municipios de El Bosque y San José del Valle, ambas promovidas por la Diputación Provincial de Cádiz. En la provincia de Granada, la resolución da luz verde a una intervención en el municipio de Alfacar, uno de los enclaves más simbólicos de la represión franquista en Andalucía.

Por su parte, en la provincia de Huelva, se autorizan trabajos de exhumación en el término municipal de Villanueva de las Cruces, también a propuesta de la Diputación Provincial correspondiente. Finalmente, en la provincia de Sevilla, la orden contempla actuaciones en los municipios de Guadalcanal y El Castillo de las Guardas, dentro del mismo programa de recuperación e identificación de restos de víctimas.