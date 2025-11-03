Las madres exigen avances en el caso de maltrato en la guardería de Jódar: "Es desesperante"

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Úbeda mantiene abierta la investigación por malos tratos en una guardería de Jódar a niños de entre 1 y 3 años. Tal y como avanzó en primicia Jaén Hoy el pasado abril, hay casi una decena de denuncias interpuestas entre enero y marzo contra una de las cuidadoras del centro. Tres de esas denuncias se ampliaron a una segunda trabajadora después de que las familias visualizaran las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad. La propia directora de la guardería denunció a la primera de las dos mujeres, a la que despidió inmediatamente. A la otra la echó en marzo. Precisamente a mediados de ese mes ambas declararon voluntariamente en sede judicial, tras lo cual quedaron en libertad provisional. Aunque no se adoptó ninguna medida cautelar en su contra, están investigadas por un posible delito de maltrato de obra. El Juzgado también acogió las declaraciones de la directora y las primeras madres denunciantes. Sin embargo, las familias se quejan ahora de que, desde verano, no han vuelto a tener más noticias de posibles avances en la investigación. “Es desesperante”, lamentan a este periódico algunas de las madres, que también critican la falta de apoyo de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía: “No están haciendo su trabajo”.

La guardería en la que se cometieron los supuestos malos tratos sigue abierta este curso, aunque ya sin los niños agredidos. El centro está gestionado por una empresa que tiene un concierto con la Junta de Andalucía desde hace dos décadas. De hecho, se encarga de más escuelas infantiles en Jódar y en otros pueblos de la provincia. Tras la información publicada por Jaén Hoy en primavera, la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional abrió un expediente informativo sobre el caso. En un comunicado, dijo que el Gobierno andaluz se reservaba “todas las medidas administrativas que corresponden a su ámbito de competencia para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los alumnos”. Sin embargo, dejó claro que, para tomar cartas en el asunto, había que esperar a que se resolviera el procedimiento judicial.

"No nos han ayudado en nada"

Así lo confirma una de las madres denunciantes: “El delegado nos dijo que, hasta que no se celebre el juicio, no podrá actuar”. Ese argumento es insuficiente para las familias, que se quejan de no estar recibiendo el respaldo necesario de Francisco José Solano: “No nos han ayudado en nada. No se han puesto en nuestra situación. Su trabajo, como delegado, es velar por todos los niños y no lo está cumpliendo”. La crítica se extiende a la inspectora de Educación: “En marzo no supimos nada de ella, ni una llamada para ver cómo estaban los niños, pero, cuando salimos en los medios en abril, nos llamó para citarnos en Jaén con el delegado”. Una de las madres presentó una reclamación contra la Inspección por la “despreocupación” mostrada hacia el caso: “Respondieron a los tres o cuatro meses diciendo que habían hecho bien su trabajo”.

Pero lo peor es ver cómo pasan los meses sin noticias del Juzgado. Es más, las últimas tres madres que se sumaron a las denuncias una vez iniciada la investigación judicial, en marzo, aún no han sido llamadas a declarar. “No es normal. Estamos en el mismo punto que en verano. Esto es desesperante”, sentencia otra de las denunciantes.