Muere el arquitecto Luis Berges, padre del urbanismo de Jaén

Este miércoles ha fallecido un siglo de amor por Jaén. El que ha durado la vida del arquitecto Luis Berges (1925), que ya descansa en paz, tal y como ha adelantado LacontradeJaén, sabiendo que es uno de los artífices de que Jaén sea hoy la capital que es. Su trabajo para la conservación del patrimonio jiennense y para la evolución del urbanismo de la ciudad dejan un sello imborrable en una tierra a la que dedicó toda su vida.

La historia reciente del patrimonio monumental de la capital está profundamente ligada al nombre del arquitecto Luis Berges Roldán. Su trayectoria profesional, se caracteriza por una intensa labor de restauración arquitectónica, planificación urbana y defensa del legado histórico de la capital jiennense. Nació en Jaén el 17 de junio de 1925 en el seno de una familia vinculada a la arquitectura. Era hijo del arquitecto Luis Berges Martínez, quien desempeñó el cargo de arquitecto de la Diputación Provincial y dejó numerosas obras en la ciudad.

Su vocación profesional estuvo marcada desde joven por este entorno familiar. En 1944 se trasladó a Madrid, donde comenzó a trabajar como delineante mientras preparaba el acceso a la escuela de arquitectura. Años después logró ingresar en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, donde completó su formación académica y obtuvo el título de arquitecto en 1960. Posteriormente, alcanzó el doctorado en arquitectura en 1964. Tras finalizar sus estudios decidió regresar a su ciudad natal, sin llegar a saber entonces cómo sería capaz de llegar de moldearla.

Arquitecto municipal

La relación profesional de Berges con la administración local comenzó en 1968, cuando ganó por oposición la plaza de arquitecto municipal jefe del Ayuntamiento de Jaén. Ocupó este cargo hasta 1977 y posteriormente volvió a desempeñarlo entre 1985 y 1990, año en el que se jubiló de la administración pública.

Durante su etapa como arquitecto municipal participó en numerosos proyectos urbanísticos y arquitectónicos destinados a mejorar la ciudad y proteger su patrimonio histórico. Su labor se prolongó durante más de cuarenta años de ejercicio profesional.

La restauración de los Baños Árabes de Jaén

Entre las intervenciones más importantes de su carrera destaca la recuperación de los Baños Árabes de Jaén, situados bajo el histórico Palacio de Villardompardo. Este complejo termal islámico es hoy uno de los mejor conservados de Europa, pero durante décadas permaneció oculto bajo edificaciones posteriores.

El trabajo de restauración fue largo y complejo. Berges dedicó cerca de diez años a las excavaciones y recuperación de los baños medievales y posteriormente otros dos años a la rehabilitación del propio palacio.

La importancia de esta intervención fue reconocida internacionalmente cuando el proyecto obtuvo en 1984 el prestigioso Premio Europa Nostra, uno de los galardones europeos más importantes en conservación del patrimonio.

Intervenciones en otros monumentos históricos

La obra de Luis Berges no se limitó a los Baños Árabes. A lo largo de su carrera participó en la restauración y recuperación de otros edificios históricos de la capital jiennense.

Entre ellos destacan el Hospital de San Juan de Dios de Jaén, actual sede del Instituto de Estudios Giennenses, o la Iglesia de la Magdalena, uno de los templos más antiguos de la ciudad.

Su trabajo contribuyó a conservar y poner en valor una parte importante del legado arquitectónico de Jaén.

Además de su labor en restauración, Berges también desarrolló proyectos de nueva arquitectura. Uno de los más conocidos es la ampliación del Museo de Jaén, para el que diseñó edificios anexos inspirados en la arquitectura tradicional de la provincia. Este proyecto se inició a partir de 1965 y se integró en el entorno urbano siguiendo criterios de respeto al patrimonio y al paisaje arquitectónico de la ciudad.

La trayectoria de Luis Berges también incluye una intensa actividad intelectual. A lo largo de su vida publicó diversos estudios relacionados con la arquitectura, el urbanismo y la historia del patrimonio jiennense. Entre sus trabajos destacan investigaciones sobre la arquitectura histórica de Jaén y estudios dedicados a la figura de su padre, Luis Berges Martínez. Su obra escrita contribuyó a documentar y difundir la historia urbanística de la ciudad.

Reconocimiento a una trayectoria dedicada a Jaén

La importancia de su trabajo en la conservación del patrimonio histórico ha sido reconocida institucionalmente por el Ayuntamiento de Jaén, que ha impulsado distinciones como la Medalla de Oro de la ciudad y el título de Hijo Predilecto de Jaén. Su figura está considerada hoy como una referencia fundamental en la historia reciente de la arquitectura y la restauración patrimonial de la capital.