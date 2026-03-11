Los minerales críticos hallados en Jaén: para qué sirven las tierras raras, el titanio, el hafnio y el zirconio del proyecto Orión

Todas las fuentes que consulta Jaén Hoy afirman lo mismo: el yacimiento de minerales críticos para la Unión Europea que se ha encontrado en el norte de la provincia es único en Europa. La empresa australiana Osmond Resources no para de avanzar a través de su proyecto Orión, que abarca cuatro términos municipales jiennenses, y en el que ya se ha demostrado que hay reservas muy importantes de al menos cuatro de los materiales estratégicos para el futuro del continente como son las tierras raras, el titanio, el zirconio y el hafnio, elementos clave para sectores tecnológicos, energéticos e industriales.

Además, los últimos informes de la entidad minera, a los que ha accedido esta Redacción, confirman que las concentraciones son muy elevadas y que los elementos deseados se pueden extraer mediante métodos convencionales, lo que hace que desde Osmond sean más que optimistas con respecto a las posibilidades del yacimiento de Jaén.

Las tierras raras del proyecto Orión y sus usos tecnológicos

Entre los elementos considerados materias primas críticas por la Unión Europea que aparecen en el proyecto destacan las tierras raras (REE), un grupo de metales esenciales para la industria tecnológica.

En el yacimiento se han identificado tierras raras como Neodimio, Praseodimio, Disprosio, Terbio y Samario. Estos elementos se encuentran principalmente asociados a varios minerales presentes en el proyecto como la monacita, la allanita o la xenotima

Las tierras raras tienen un papel clave en numerosas tecnologías estratégicas. Entre sus usos más importantes destacan:

La fabricación de imanes permanentes de alto rendimiento , fundamentales en motores eléctricos.

, fundamentales en motores eléctricos. Los vehículos eléctricos , donde se emplean en motores y baterías.

, donde se emplean en motores y baterías. Las turbinas eólicas , especialmente en generadores de alto rendimiento.

, especialmente en generadores de alto rendimiento. La electrónica avanzada , como dispositivos electrónicos y componentes de precisión.

, como dispositivos electrónicos y componentes de precisión. Aplicaciones en defensa y tecnologías militares avanzadas.

Por este motivo, las tierras raras forman parte del núcleo de la política industrial europea para garantizar el acceso a materias primas esenciales para la transición energética y digital.

Hafnio: para microchips y energía nuclear

Otro de los elementos presentes en el proyecto es el hafnio, que aparece asociado al mineral circón. Este metal está considerado elemento estratégico por la Unión Europea debido a su papel en tecnologías altamente especializadas. Entre sus aplicaciones destacan los reactores nucleares, donde se utiliza en barras de control por su capacidad para absorber neutrones; la fabricación de microchips y semiconductores avanzados; o las superaleaciones utilizadas en componentes sometidos a altas temperaturas, como turbinas industriales o aeronáuticas

La presencia de hafnio junto al zirconio en el mismo mineral refuerza el interés industrial del depósito identificado en Jaén.

Titanio: clave para la industria aeroespacial y médica

El proyecto también contiene minerales ricos en titanio, principalmente el rutilo y la ilmenita. Aunque el titanio metálico no siempre aparece en todas las listas de materias primas críticas, la Unión Europea lo considera una materia prima estratégica para sectores industriales clave.

Entre sus usos destacan los siguientes:

La industria aeroespacial , donde se emplea por su gran resistencia y bajo peso

, donde se emplea por su gran resistencia y bajo peso La fabricación de implantes médicos , debido a su alta biocompatibilidad

, debido a su alta biocompatibilidad La producción de pigmentos industriales, especialmente dióxido de titanio utilizado en pinturas, plásticos o recubrimientos

La presencia de rutilo e ilmenita en el yacimiento refuerza el potencial del proyecto dentro de la cadena de suministro de minerales industriales.

Zirconio: aplicaciones en energía nuclear y materiales avanzados

Otro de los elementos identificados es el zirconio, presente en el mineral circón. Este metal tiene aplicaciones muy relevantes en diferentes sectores industriales. Sus principales usos incluyen la energía nuclear, donde se emplea en revestimientos de combustible nuclear; la fabricación de cerámica avanzada de alta resistencia; o la industria química, donde se utiliza en catalizadores y materiales refractarios

El circón actúa además como portador de hafnio, lo que aumenta el valor estratégico de este mineral dentro del proyecto.

Cabe destacar además que, de completarse el proyecto que tiene en mente la empresa australiana, los componentes derivados de estos materiales se podrían acabar fabricando en la provincia de Jaén, pues Osmond ha llegado a un acuerdo con la empresa Técnicas Reunidas y habla abiertamente de estar valorando la posibilidad de establecer una importante industria metalúrgica en el entorno de la futura explotación.