Sorpresa en la búsqueda de minerales críticos en la provincia Jaén: las reservas mineras son más grandes de lo esperado

Avanza y lo hace a un ritmo muy esperanzador la búsqueda de minerales críticos para la Unión Europea en la provincia de Jaén. Si hace unos días la multinacional australiana Osmond Resources anunciaba que se está planteando la instalación de una potente industria metalúrgica en suelo jiennense para tratar los recursos extraídos del subsuelos; ahora la minera desvela que ha habido resultados “altamente alentadores” en los nuevos sondeos realizados dentro del Proyecto Orión, situado en la provincia de Jaén, que refuerzan el potencial del yacimiento como fuente de minerales críticos estratégicos para la Unión Europea.

Según el informe remitido por la empresa este 19 de febrero de 2026, al que ha tenido acceso Jaén Hoy, los últimos ensayos de perforación en la denominada Zona 3 confirman la presencia de capas mineralizadas con contenidos significativos de rutilo (titanio), zircón, hafnio y tierras raras, y amplían el alcance regional del proyecto.

La importancia de este hallazgo reside en que los nuevos sondeos se han realizado a unos 9,5 kilómetros del primer descubrimiento de alta ley (AV-01), lo que, según la compañía, demuestra que la mineralización no es puntual, sino que se extiende a escala regional dentro del sistema geológico. En total, la empresa ha completado hasta la fecha nueve sondeos, con 2.806 metros perforados, quedando aún pendientes resultados de cuatro de ellos. La compañía prevé reanudar la campaña de perforación antes de que acabe el mes de marzo.

Defienden desde la minera australiana, que los nuevos datos refuerzan la hipótesis de continuidad lateral de las capas mineralizadas entre distintas zonas del proyecto, lo que, de confirmarse en estudios posteriores, podría convertir a la provincia de Jaén en un enclave relevante dentro del mapa europeo de minerales críticos. No obstante, el proyecto se encuentra todavía en fase de exploración, sin declaración formal de reservas explotables, y deberá superar evaluaciones técnicas, económicas y ambientales antes de cualquier hipotética fase extractiva.

El calendario que se marcan para los próximos meses desde Osmond Resources pasa por concretar una Estimación de Recursos Minerales conforme al código internacional JORC 2012; la elaboración de un Estudio de Alcance, la definición del esquema de tratamiento mineral y llevar a cabo una evaluación económica preliminar del proyecto.

Resultados destacados en la Zona 3

Uno de los nuevos sondeos se denomina NWOR-03, y en él se ha perforado hasta los 202,2 metros de profundidad. Allí se interceptó una capa rica en minerales pesados dentro de la Formación Pochico a 132 metros. Los técnicos encontraron una franja de tres metros de espesor con una concentración destacable de minerales valiosos. En esa capa, aproximadamente un 3,5% del material es titanio, un metal muy utilizado en la industria aeronáutica, médica y tecnológica. También contiene pequeñas pero significativas cantidades de zircón, hafnio y tierras raras, elementos clave para fabricar imanes, componentes electrónicos y tecnologías vinculadas a la transición energética.

Dentro de esa misma franja apareció un tramo aún más rico, de solo 30 centímetros, donde el contenido de titanio supera el 6 por ciento, lo que indica una concentración especialmente elevada para este tipo de depósitos.

Traducido a minerales concretos, esa capa estaría compuesta aproximadamente por:

Algo más de un 4% de rutilo (la forma mineral del titanio).

(la forma mineral del titanio). En torno a un 1,4% de zircón .

. Un 0,3% de monacita, el mineral que contiene las tierras raras.

Imagen de una de las muestras extraidas de la Zona Tres.

En otro sondeo diferente, los trabajos detectaron tres capas distintas con presencia de minerales estratégicos. En la más destacada, de algo más de dos metros de espesor, el titanio alcanza alrededor del 5 por ciento del material extraído, con presencia también de zircón y tierras raras. Dentro de esa zona hay un tramo de metro y medio todavía más rico.

Además, se identificaron otras capas más profundas de entre seis metros y algo más de un metro de espesor, con concentraciones relevantes de titanio y elementos asociados. En términos específicos, en las zonas de mayor calidad el terreno contiene:

Hasta un 6–7% de rutilo .

. Hasta casi un 3% de zircón .

. Presencia de monacita, que es el principal mineral que aporta las tierras raras.

Sobre el proyecto

El denominado proyecto Orión EU se localiza en el norte de la provincia de Jaén, dentro de un amplio perímetro de investigación que abarca 756 cuadrículas mineras, con una superficie aproximada de 228 kilómetros cuadrados, que afectan a los términos municipales de Aldeaquemada, Castellar, Montizón y Santisteban del Puerto. En este entorno, Osmond Resources ha delimitado una zona prioritaria de unos 10 kilómetros cuadrados, denominada Zona 1 o Área Objetivo.

A esta ahora se suma la Zona 3, a unos 9,5 kilómetros, con una resultados que la empresa considera prometedores y que hacen pensar que las reservas mineras que atesora la provincia de Jaén de este tipo de materiales críticos con más grandes de lo que cabría esperar.