Roban en un taller de Jaén 300 piezas bordadas y 50 carretes de oro: "Dos trabajos eran para dos hermandades de Almería "

El regente y los trabajadores del taller de bordados Oliva y Oro del municipio de Torredonjimeno se encuentran todavía en "shock". El trabajo de dos años lo han dado por perdido tras el robo en su local. Fue sobre las siete de mañana del lunes cuando David Colomo, dueño del taller, que vive en el mismo bloque bajó como cada día a caldear las estancias.

"Como todos los días voy temprano al taller a poner los calefactores, cuando procedí a meter la llave en el bombín la puerta estaba forzada y reventada", cuenta, por lo que deduce que el robo se produjo de madrugada. "Cuando me di cuenta de la situación pedí ayuda a un vecino que iba al campo y pudimos llamar a la Guardia Civil y al 112. Ya una vez entramos, pudimos comprobar que no había nadie, pero nos encontramos con un paisaje desolador, estaba todo roto, nos dimos cuenta que habían sustraído todas las piezas de oro y los trabajos que íbamos a entregar", explica a Jaén Hoy.

En total, el ladrón o ladrones robaron cerca de 300 piezas bordadas de diferentes tamaños, entre 40 y 50 carretes de oro, todo valorado en, aproximadamente 20.000 euros, aunque Colomo explica que aún tienen que valorar más detenidamente todos los daños para saber si esa cuantía aumenta. "Todavía estoy en shock, procesando lo que ocurrió ayer". "No lo asimilamos aún", expresa.

Robo en el taller Olivo y Oro de Torredonjimeno. / Cedida

"Son dos años de trabajo"

Dos de los trabajos eran de gran envergadura: "Uno de ellos se trataba el estandarte de la Macarena de Pulpí en Almería, que se encontraba a expensas de ponerle el cuadro de la foto y el paleo de la Estrella de Cuevas del Almanzona (Almería), sustrayendo la parte y piezas del frontal. "Es el trabajo de dos años y si esto hubiese pasado en noviembre o diciembre todavía tendríamos margen de maniobra hasta Semana Santa". "Esperamos que las hermandades afectadas nos puedan dar el beneplácito al menos de que no pasa nada porque vamos a seguir trabajando aunque tengamos estas pérdidas y confiamos en que esos trabajos al final vean la luz", cuenta.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando los hechos para intentar encontrar al o los implicados, así como poder recuperar todo el material sustraído de este taller de oro, plata y aplicación que empezó su andadura hace 20 años.