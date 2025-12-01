Muere un hombre en un pueblo de Jaén tras quedar atrapado en una chimenea

Sobresalto en la Sierra Sur a primera hora de la mañana. Un varón ha fallecido esta pasada madrugada tras quedar atrapado en una chimenea, la de la vivienda de sus propios padres, en el municipio de Frailes. Según confirma el Servicio de Emergencias 112 a Jaén Hoy, el aviso se recibió en torno a las 8:30 horas, cuando el 061 alertó al 112 de que un varón joven se encontraba dentro del tubo, en lo alto del tejado de una vivienda ubicada en la calle Tejar.

De inmediato se activó un amplio operativo en el que participaron Bomberos, Policía Local y Guardia Civil. A su llegada, los agentes de la Policía Local certificaron que el joven se encontraba fallecido. Tenía 30 años de edad y era natural de Frailes.

Tras varas horas de trabajo, debido a la complejidad de la posición y al lugar en el que ha quedado encajado, los Bomberos de Alcalá la Real consiguieron excarcelar el cadáver. Los equipos continúan en la zona, a la espera de la llegada de Policía Científica y del forense, cuyos trabajos son necesarios antes de que pueda procederse a la extracción. Una vez finalizadas estas diligencias, los Bomberos tratarán de llevar a cabo el rescate del cuerpo.