La ONCE deja más de 800.000 euros en Andújar: “He traído mucha alegría"

El sorteo de la ONCE repartió la mayor de sus fortunas, 815.000 euros en premios en el municipio jiennense de Andújar, donde Antonio González Garrido vendió ayer 25 de noviembre un cupón agraciado con 500.000 euros de premio, además de otros nueve premiados con 35.000 euros cada uno.

González es vendedor y afiliado de la ONCE desde 2015, y llevó la suerte a su punto de venta habitual, junto a la Calle Blas Infante de la localidad. Esta mañana, nada más conocer la buena noticia junto a sus vecinos, cuenta que se siente orgulloso y contento por ver la alegría que había entre todos los del bar de siempre. Desde que empezó como vendedor hace más de diez años, Francisco ya sabía lo que era dar un premio mayor, pero asegura. "Estoy más feliz aún de dar esta alegría, aún no me creo que les haya podido ayudar así”. En el bar, las enhorabuenas y la algarabía forman el paisaje sonoro: “He traído mucha alegría, espero seguir repartiendo suerte en el futuro”.

El sorteo de este miércoles estaba dedicado al 25N Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y ha dejado una lluvia de premios en Andalucía con un total de 1.340.000 euros en la Comunidad, con 350.000 euros en diez cupones en Sevilla, y 175.000 euros con cinco cupones en Jerez de la Frontera (Cádiz). El sorteo ha repartido el resto de sus premios en Canarias.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Para el próximo viernes 28 de noviembre, el Eurojackpot, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece un bote de 17 millones de euros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas. La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.