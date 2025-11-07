Polémica en un pueblo de Jaén por unos calendarios franquistas: "Hay que ser tonto para ponerle pega a algo en lo que yo llevo dos años mandando"

El alcalde de Puente de Génave, Francisco García Avilés ha vuelto a situarse en el centro de la polémica después de que su antiguo despacho profesional, la Asesoría Fiscal Géssica A. Brandao, haya distribuido nuevos calendarios con la imagen de Francisco Franco, sobre una bandera de España, junto a la bandera franquista y el lema 'Franco, Franco, viva España, arriba España'.

El representante de Vox en el municipio, en declaraciones a Jaén Hoy, restó importancia al asunto y aseguró que no tiene relación con estos almanaques. “Los calendarios llevan 30 años haciéndose y la asesoría no está a mi nombre, aunque digan que yo soy el propietario”, declaró García, quien además se mostró tajante al responder a las críticas: “Hay que ser tonto para ponerle pegas a algo en lo que yo llevo dos años mandando”.

Controversia que se repite

No es la primera vez que el alcalde del municipio del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas se ve envuelto en una polémica de esta índole. En diciembre de 2023 ya fue objeto de críticas por unos calendarios casi idénticos, con una imagen de Franco junto a Jose Antonio Primo de Rivera, todo ello con la frase 'Yo soy responsable solo ante Dios y la historia', también vinculados a su antiguo despacho. Entonces defendió que era una “costumbre de toda la vida” y que se trataba de una práctica habitual: "En mi despacho de toda la vida de Dios, igual que en Casa Pepe o veinte bares con este tipo de ideología, se hacen unos calendarios porque les da la gana".

Aquella polémica ya provocó una reacción política en la Diputación de Jaén, donde se cuestionó la cercanía del Partido Popular con Vox y su defensa de la ideología franquista. Sobre las palabras de Pilar Parra, el alcalde insistió en "que no tengo nada que ver, como si me quisieran echar a mí los mochuelos de todo el pueblo".