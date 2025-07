Cristina de la Rosa, Premio Extraordinario de Bachillerato de Jaén: "Intento compaginar lo que me gusta con invertir en mi futuro"

Por sorprendente que parezca, ni ella misma se lo creía. Cristina de la Rosa Poyatos es la joven jiennense que ha conseguido el Premio Extraordinario de Bachillerato en Jaén, pero lo cuenta como quien habla de una anécdota improvisada. “No me lo esperaba para nada. Había muchísima gente súper preparada. Yo llegué allí, vi el nivel y pensé que eso no me lo iba a llevar y, fíjate por dónde, que sí”, explica a Jaén Hoy.

Ante la pregunta de si se preparó el examen o si simplemente decidió probar suerte, su respuesta refleja la realidad de muchos estudiantes tras el maratón de la selectividad: “Después de la semana de estudio intensísimo para la EBAU y todo el curso entero, ya iba con la inercia”. Pero la suerte si existió y se alió con una estudiante que tenía muy claro su camino. Desde la ESO, de la Rosa sabía lo que quería estudiar: el doble grado en Derecho y ADE. “Me gustan las leyes, memorizar y la parte empresarial también me llamaba mucho, así que decidí apostar por las dos”. Su objetivo: la Universidad Carlos III de Madrid, donde la nota de corte era una auténtica locura. “He tenido muchísima presión, pero al final lo he conseguido y estoy feliz. Es mi sueño y ahora lo veo tan cerca”, detalla entusiasmada.

Cristina no es solo una estudiante brillante, sino que, al final, no deja de ser una joven de 18 años como cualquier otra. Se define como una persona a la que le encanta estar rodeada de gente, salir con sus amigos o pasar tiempo en familia. Le apasiona la moda, la lectura, la música, las series y recorrer mundo. Es por ese motivo que, aunque ya ha podido disfrutar de la experiencia durante sus años en el instituto, no duda en disfrutar del programa Erasmus en la universidad: “Ya fui a Grecia y a República Checa, y he estado mirando los destinos, así que a ver donde me dejan irme”.

Durante sus años en bachillerato, la joven recuerda esta etapa estudiantil como una verdadera carrera de fondo. “Primero y segundo no tuvieron nada que ver. Al principio fue llevadero, pero segundo, fue una locura: exámenes cada semana, la presión de la nota, la PAU nueva que nadie sabía cómo iba a ser”, señala. Y a pesar del estrés, ella tiene claro el consejo que daría a quienes van a vivir esa etapa: “Que intenten llevarlo al día, que no se agobien, pero, sobre todo, que no dejen de hacer lo que les gusta y descansen".

Cristina de la Rosa junto a su familia durante su acto de graduación.

Si algo ha aprendido, es que ni siquiera en los malos momentos hay que tirar la toalla. Cuenta el caso del examen de Matemáticas de Sociales de este año: “Fue un auténtico desastre, no tenía nada que ver con lo que nos habían dicho y la gente salió llorando, literalmente”.

Desde el primer momento, de la Rosa no ha estado sola en su camino. Su familia ha sido su pilar fundamental, apoyándola en los momentos de mayor presión y celebrando cada pequeño logro. Pero, si hay un respaldo que destaca especialmente y que normalmente pasa desapercibido, es el de sus profesores. El equipo humano de su centro, el IES Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar, ha sido "clave" en esos momentos que la joven parecía que no iba a levantar cabeza. Cristina insiste en que su éxito es también mérito de quienes han sabido orientarla, motivarla y acompañarla día a día en las aulas. “Siempre he sentido que estaban ahí para ayudarme, para resolver cualquier duda o para animarme cuando hacía falta”, reconoce.

La joven es el ejemplo claro de que se puede estudiar, cumplir objetivos, tener vida social y disfrutar. Y, sobre todo, de que incluso en los momentos de presión y nervios, merece la pena no rendirse. Porque, a veces, cuando menos lo espera uno, llega la recompensa. Ahora, afronta una nueva etapa en Madrid, con la misma ilusión con la que un día cruzó las puertas del IES Nuestra Señora de la Cabeza. Una estudiante brillante, pero, sobre todo, una joven con ganas de comerse el mundo.