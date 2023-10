La reducción de la jornada laboral afectaría al 65% de los asalariados jiennenses

La reducción de la jornada laboral anunciada este martes por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz dentro del pacto de Gobierno PSOE-Sumar beneficiaría a 58.804 trabajadores de la provincia de Jaén, el 65,5% de los asalariados y el 25% de los afiliados a la Seguridad Social, según cifras de 2022, año al que pertenecen los últimos datos sobre el número de empleados públicos en España, a los que no afecta la medida.

La presentada como una de las medidas estrella del acuerdo de coalición de un Ejecutivo progresista consiste en disminuir la jornada laboral de forma progresiva: desde las 40 horas semanales actualmente vigentes hasta 38,5 horas en 2024 y 37,5 en 2025. Y todo ello sin que se mermen los salarios. La ley que fija la jornada laboral máxima en 40 horas en España se aprobó en 1983, con Felipe González como presidente del Gobierno, y la norma se refleja en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, la situación de los funcionarios cambió en ese sentido treinta años después. La disposición adicional septuagésima primera de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2012, que vio la luz con Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo, establece que la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales. En Andalucía, además, los empleados de la Junta y de la mayoría de los ayuntamientos trabajan 35 horas a la semana.

El último Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones públicas data de julio de 2022 y refleja que en la provincia jiennense había 38.299 funcionarios. Según datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, Jaén contaba en esa misma fecha con 234.724 cotizantes, a los que, para saber a cuántos afectaría la reducción de la jornada laboral, habría que restar, aparte de los trabajadores públicos, los contratados a tiempo parcial y los autónomos -según datos de Eurostat, estos últimos trabajan en España, de media, más de 40 horas a la semana-. De ahí los casi 59.000 beneficiados.

Si se extrapolara el número de empleados públicos de julio de 2022 a la afiliación del pasado septiembre, que baja con respecto a entonces hasta 231.443, la cantidad de trabajadores que verían reducida su jornada crecería ligeramente hasta 58.933, por la caída de los contratos temporales a tiempo parcial, entre otras circunstancias. El porcentaje que representarían entre los asalariados y los cotizantes totales apenas cambiaría: el 66,1% y el 25,5%, respectivamente.

Alerta sindical ante posibles abusos

Otro aspecto que hay que tener en cuenta para analizar la situación es que ya hay convenios colectivos que establecen una reducción de las horas de trabajo semanales en el ámbito privado. A 30 de septiembre de 2023, la provincia de Jaén suma 30 convenios, de los que 21 son de empresa y nueve, de ámbito superior, según estadísticas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Es la provincia con menos acuerdos de esta índole de toda Andalucía. La treintena de convenios jiennenses afecta a 15.702 empresas y a 63.225 trabajadores.

No obstante, desde CCOO advierten de que "son muy pocas" las firmas jiennenses, en su mayoría pymes, que ya aplican una jornada reducida, y que ello, en cualquier caso "es ficticio": "Esos empleados, al final, acaban echando las mismas horas porque, como la carga de trabajo no cambia, la reducción de jornada se compensa con horas extraordinarias, a veces retribuidas y a veces no".

Desde el sindicato, por tanto, son pesimistas a la hora de valorar si el paso de 40 a 37,5 horas puede impulsar nuevas contrataciones para que, así, la actividad no se resienta sin tener que recurrir a las extra: "La implantación de la jornada de 37 horas y media en la administración pública tenía como fin la creación de empleo, cosa que después no ha sido real", lamentan. Es más, advierten de que, teniendo en cuenta que la Inspección de Trabajo es "una de las grandes carencias que tenemos en la provincia", la regularización de la jornada reducida en todo el sector privado puede alimentar la "picaresca" de los empresarios.

Rechazo de los empresarios jiennenses

Una visión diametralmente distinta del asunto tiene el presidente de la Confederación de Empresarios de Jaén (CEJ), Bartolomé González, que, preguntado por Jaén Hoy, se remite al comunicado que publicó este martes la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), en el que, junto a la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa (Cepyme) y la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), expresó su “rechazo” a la reducción de la jornada de trabajo, “que va a tener un impacto negativo para la actividad de las empresas, en especial de las pymes y los autónomos, y, por tanto, para el crecimiento de la economía y la creación de empleo en España”.

Las patronales consideran “sorprendente” que el acuerdo “se adentre en cuestiones propias del diálogo social” haciéndolo “a espaldas de los interlocutores sociales y con un afán intervencionistas evidente”. “Existe la posibilidad de explorar nuevas fórmulas de reparto entre tiempo de trabajo y tiempo de descanso u ocio, pero no como consecuencia de una imposición legal, sino mediante negociación colectiva”, denuncian.

CEOE, Cepyme y ATA aseguran que seguirán defendiendo “el papel clave de la empresa como creadora de riqueza y empleo” y que continuarán trabajando “en favor de todo aquello que suponga estabilidad, progreso y cohesión para España”.