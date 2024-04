La Universidad de Jaén acogerá el estreno en exclusiva de la segunda temporada de The Last Olive

La Universidad de Jaén ha acogido la presentación en rueda de prensa de la segunda temporada de The last Olive, la “exitosa” serie de ficción producida íntegramente en Jaén y “por gente de Jaén”, como ha destacado el rector, Nicolás Ruiz. En la presentación ha estado además la concejala de Cultura, María Espejo, quien se ha referido a esta serie, cuya primera temporada superó las 250.000 visualizaciones, como uno de los medios que consigue una mayor repercusión y alcance de la promoción de Jaén. “Tenemos el compromiso de la promoción de creaciones artísticas y los felicitamos por saber cautivar con esta serie que muestra nuestro patrimonio al mundo”, ha afirmado.

En esta presentación, Alex Escudero, creador de la serie junto a Ítalo Roncal e Ismael Cano, ha explicado que si en la primera temporada versaba sobre la Xylella fastidiosa y qué pasaría si se transmitiera a humanos provocando un Jaén apocalíptico, esta segunda temporada, que consta de ocho capítulos que se han grabado durante un año, ahondará en las relaciones personales, “cómo se comportan en una ciudad apocalíptica en 2030 sin perder las tradiciones ni costumbres de Jaén”, con escenas rodadas en localizaciones donde hasta ahora no se había grabado y sobre las que Escudero no ha querido adelantar más.

“Va a ser una temporada muy cargada de sitios y zonas que no estamos acostumbrados a ver. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento, a la Universidad de Jaén, que desde primera hora ha acogido el proyecto, a la Diputación, y a la Junta o el Hospital que también se han sumado”. “Queremos que la serie sea un escaparate de Jaén y mostrar todo lo que tiene. Queremos mostrar eso, que Jaén tiene muchas posibilidades”, ha explicado el director y actor.

Asimismo, ha defendido el rector el apoyo institucional de la UJA a esta segunda temporada de The last Olive por tres motivos: en primer lugar, porque se trata de un producto “de calidad, innovador, muy sugerente, con un gran respaldo de la gente, que ha hecho posible que se haya convertido en un fenómeno social y cultural”; en segundo lugar, porque afirman tener "una concepción abierta, plural, bresca, dinámica y actual de la Universidad, apostando por una cultura que atienda los gustos y preferencias de personas de distintas edades y diferentes estratos sociales”; en tercer lugar, "porque se trata de un producto made in Jaén, donde todas las escenas de la serie se han grabado en la provincia, algunas de ellas en el Campus Las Lagunillas, y donde prácticamente la totalidad del equipo de la serie son jiennenses, entre los que hay egresados de la UJA y miembros del grupo universitario In Vitro Teatro”.

“En la Universidad de Jaén tenemos claro que, a través de las distintas expresiones artísticas, tenemos que vincularnos con la ciudadanía y los colectivos de nuestro territorio, a través de una programación atractiva, alternativa, innovadora, creativa, a la vanguardia en cuanto a contenidos y formatos, y que dinamice la sociedad jiennense. Lo anterior está alineado con nuestra apuesta por una universidad cercana y comprometida con su entorno y, por ello, queremos seguir siendo un referente de la cultura en toda la provincia”, ha declarado el rector, que ha anunciado que el Aula Magna del Campus Las Lagunillas acogerá este próximo jueves 4 de abril, a las 20:30 horas, la presentación en sociedad de la 2ª temporada de The Last Olive. A partir del 8 de abril, todos los lunes se emitirá un capítulo a través de su canal en Youtube.