Sindicatos denuncian que la muerte del trabajador de Torredonjimeno se podía haber evitado

La vida del trabajador de Torredonjimeno, fallecido este lunes al caerse de una altura de nueve metros mientras trabajaba, se podía haber salvado. Es lo que han defendido desde CCOO y UGT esta mañana en una concentración en la plaza de la Batallas de Jaén. “Este accidente, al parecer, tiene mucho que ver con la falta de medidas de prevención. Una línea de vida y un arnés hubiesen permitido que este trabajador siguiese vivo”, ha asegurado Silvia de la Torre, secretaria general de CCOO en Jaén.

“En estos casos, con accidentes tan graves, hay que investigar rápido las causas que han podido originarlos. El accidente fue el lunes y la Inspección de Trabajo no acudió al lugar hasta el martes para abrir una investigación”, ha denunciado De la Torre que además ha afirmado que los sindicatos actuarán de oficio y denunciarán en caso de que se confirme que el suceso se derivó de la falta de medidas de prevención.

Tanto UGT como CCOO entienden que esta es la tercera muerte en accidentes laborales en la provincia en lo que llevamos de año, pues contabilizan como tales tanto la de la mujer fallecida en La Higuera en un siniestro de tráfico mientras se dirigía a trabajar al centro comercial Jaén Plaza como el del hombre de Mogón (Villacarrillo) que chocó con su furgoneta mientras circulaba por Arroyo del Ojanco.

También ha mostrado su consternación el secretario general de UGT en Jaén, Manuel Salazar, quien ha aseverado que este fue “un accidente mortal, una caída en altura, perfectamente previsible y, por lo tanto, evitable”. “La gente se sigue muriendo en el siglo XXI como se morían los egipcios haciendo las pirámides. Es inaudito que no se pongan medidas para que no muera gente por ganarse la vida”, ha lamentado Salazar. Ha expuesto además que los sindicatos vienen reclamando una campaña publicitaria de concienciación similar a la de los accidentes de tráfico, que haya un juzgado específico para este tipo de causas y que se apliquen las medidas del plan firmado, entre otras reivindicaciones.

Duras críticas a Ana Belén Mata

“La Inspección de Trabajo actúa a posteriori de hechos luctuosos como este y necesitan más recursos humanos para inspeccionar de forma preventiva”, ha alegado Salazar antes de cargar contra la Delegación de Empleo de la Junta de Andalucía. “Desde que ha llegado esta nueva delegada se han cortado los cauces de comunicación que había con los sindicatos. Somos copartícipes en la gestión de la prevención de riesgos laborales y estamos presentes en la Comisión Provincial de Riesgos Laborales y no somos capaces de tener la información necesaria para explicar lo que ha pasado. La Delegación no está a la altura de las circunstancias y nos trata como si fuéramos ajenos a la prevención”, ha acusado con dureza sobre la gestión de Ana Belén Mata.

“No se si es por desconocimiento o no se entera. El anterior delegado de Empleo nos tenía informados, eso se cortó y ya le hemos comunicado a la nueva delegada que esta es una deficiencia que tenemos que subsanar, que no nos podemos enterar por la prensa de estos accidentes porque tenemos que dar explicaciones. No es de recibo que esta situación se mantenga”, ha denunciado el secretario general de UGT en Jaén.

“Exigimos a la Administración que de una vez por todas ponga en marcha y desarrolle ese ‘Plan contra la siniestralidad’ que firmó con los sindicatos el pasado mes de agosto, hace ya más de medio año; que dote a la Inspección de Trabajo para que pueda cumplir con su labor de vigilancia y pedimos que nos dejen a hacer nuestro trabajo. Nos informan tarde y poco y no nos permiten desarrollar nuestra tarea. Y exigimos a los empresarios que cumplan con su parte a la hora de velar por la salud de sus trabajadores”, ha reivindicado por su parte Silvia de la Torre.