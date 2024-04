“Esta segunda temporada de The Last Olive va a ser un escaparate de Jaén”

Apenas quedan 24 horas para que unos pocos privilegiados puedan ver en primicia el tráiler y el estreno de la segunda temporada de la serie The Last Olive. Esta premier tendrá lugar a partir de las 20:30 horas, en el Aula Magna de la Universidad de Jaén, y en estos momentos los creadores de la producción, los responsables de un trabajo que ha durado cerca de un año y que está a punto de ver la luz, ultiman los detalles para una noche especial.

“La verdad es que nosotros mismos estamos sorprendidos por el salto de calidad. En imagen, en el número de actores, en la banda sonora… Se ha quedado espectacular, va a sorprender mucho”, declara Ítalo Roncal, uno de los creadores de la serie que afirman que la primera temporada, que llegó a tener más de 250.000 visualizaciones, “fue como una prueba para ver hasta dónde podíamos llegar”. “Esta vez hemos tenido mucho más tiempo y hay mucha más gente que es partícipe, lo que hace que haya más expectación”, añade este joven jiennense que prevé que el Aula Magna se llene para ver las primeras tomas.

Afirma además que estos días previos los están viviendo “con mucha ilusión y mucho cansancio” y pegados al teléfono. “Pero después todo merece la pena. Tenemos muchas ganas de que la gente vea el resultado”, finaliza Ítalo Roncal. En total serán ocho capítulos, emitidos en Youtube cada lunes a las 21:00 horas a partir del 8 de abril, y con una duración superior a los que hubo en la primera temporada.

Ya participó en los inicios de la serie el fotógrafo Ismael Cano pero ahora ha dado un paso más y forma parte del equipo de tres directores que completa Alejandro Escudero. También desvela estar viviendo estas horas previas al estreno con “muchos nervios” y no duda a la hora de asegurar que este “es un proyecto cinematográfico”.

Uno que además es completamente ‘made in Jaén’, pues tanto la producción como los actores o los escenarios se encuentran todos ubicados en la provincia. Y no es casualidad. “Queremos que esta segunda temporada sea como una punta de lanza de todo el arte y la cultura que hay en Jaén y que se ve en la serie. Vamos a mostrar los monumentos y las costumbres de nuestra tierra. Va a ser un escaparate lógico no una grabación publicitaria, porque no hay nada metido con calzador”, matiza Ismael Cano, a escasos días de que todos los jiennenses puedan disfrutar de una producción de la tierra.