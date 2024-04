Este es el tráiler de la segunda temporada de la serie 'The Las Olive' rodada en Jaén

El Aula Magna de la Universidad de Jaén llenó sus butacas por completo para asistir en primicia el tráiler y el estreno de la segunda temporada de la serie 'The Last Olive'. Álex Escudero, Ismael Cano e Ítalo Roncal son los responsables de este trabajo audiovisual que, en esta ocasión se va a emitir en exclusiva Youtube cada lunes a las 21:00 horas a partir del ocho de abril. Serán ocho capítulos dando continuación a la primera temporada que se trata de la versión del famoso videojuego (también convertido en proyecto de cine) 'The last of us'. En este caso especula sobre qué ocurriría si la Xylella fastidiosa (una bacteria que afecta a los olivos hasta secarlos) acabase afectando al ser humano al pasar al aceite de oliva, provocando una pandemia que da pie a no pocas intrigas.

La primera temporada se pudo ver de forma íntegra en su perfil oficial de Instagram, y contó con una gran acogida y más 100.000 espectadores, pero la intención es deslumbrar con una segunda parte que ha contado con un equipo de más de cien personas que ha colaborado con el rodaje o con un servicio de maquillaje, a cargo de la Escuela de Peluquería y Estética Nekkar, entre otras muchas novedades.