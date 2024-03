Dulces de Semana Santa que puedes probar en la provincia de Jaén

No podemos reprimirnos al dulce, aunque sí lo hagamos con el potaje de vigilia y quitemos la carne de nuestros menús diarios de los viernes por seguir la arraigada tradición culinaria de Cuaresma y Semana Santa. Pero sin embargo, el azúcar se vuelve vital en estas fechas, con decenas de recetas de las que no puedes sino repetir como postre, como merienda, desayuno o, para qué engañarnos, en cualquier momento el día. Muchas te sonarán, pues no son exclusivas las recetas de Jaén, pero también tenían que estar.

Hornazos dulces

También conocidos como monas de pascua o panquemados en la zona de Levante. En Cataluña es tradición llamar mona de pascua a unas figuras realizadas con chocolate. En Jaén, pese a que se hace en versión dulce, la gracia reside en el huevo cocido que descubrirás en su interior y que es el maridaje perfecto para acompañar a este suave pan que se deshace en la boca.

Torrijas

Si hay algún dulce semanasantero por antonomasia ese es, sin duda, las torrijas. Hechas con pan duro del día anterior, aunque ya puedes ver hasta opciones con pan de molde, el truco para que queden perfectas reside en calibrar la cantidad de leche en la que las empapas antes de freírlas rebozadas en huevo. Si la receta clásica viene con cobertura de azúcar o de licor caramelo, en la actualidad es posible verlas untadas de todo tipo de salsas dulces como por ejemplo la de Kinder.

Papajotes

A pesar de ser una de las recetas más sencillas de hacer y a caballo entre la de los buñuelos y los churros, los papajotes o paparajotes de Jaén son únicos. Cierto es que en la Región de Murcia también se elaboran de manera casera, pero compartir receta no los hace menos especiales. Raramente los encontrarás en tiendas o establecimientos pasteleros, ya que es un dulce tan sencillo que se prepara fácilmente en casa. Eso sí, no olvides la clave del asunto: rebozarlos en un buen plato de azúcar para que queden crujientes.

Panetes

Los panetes pertenecen al patrimonio culinario de la Sierra de Segura, siendo una receta tradicional de la cocina de Semana Santa de Jaén. Se trata de postre muy fácil de hacer, elaborado con miga de pan asentado y que se sirve templado o frío en un caldo o almíbar ligero, lo que lo hace óptimo para tomar con cuchara.

Flores

Este dulce no encierra duda alguna, pues tiene forma de flor. Con la masa habitual de este tipo de postres, a base de harina, huevos, anís y leche, entre otros ingredientes, el quid de la cuestión reside en un utensilio de cocina metálico con la forma de la flor frita que resulta tras pasarla por aceite calentado a alta temperatura.

Otros postres o dulces que se unen al listado bien podrían ser la archiconocida leche frita, buñuelos, los pestiños, roscos fritos o tortas de aceite. Todo ello pensado para endulzar esta época del año, en la que solemos compartir más tiempo libre en familia, rememorando aquellos momentos en los que, lejos de commprar todo hecho en la pastelería de turno, dedicábamos la tarde a pasar un rato en la cocina en buena compañía elaborando este tipo de platos dulces que siguen siendo suponiendo una vuelta a la infancia para muchos.