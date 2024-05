En "modo remember": La Guardia, La Frontera, OBK y Rafa Sánchez de La Unión firman el cartel de Linares Festival

La Plaza de Toros de Linares será escenario este viernes 24 de mayo del Festival de Linares 'Pop-Rock Essential', en el marco del Festival Internacional de Música y Artes Escénicas (FIMAE). Como si de una vuelta a los sonidos propios del pop español de los años 80 y 90, el cartel lo puebla un nutrido número de bandas icónicas de la época, como La Guardia, La Frontera y OBK, así como el cantante Rafa Sánchez. Apoyando al talento de la tierra estarán como teloneros las formaciones linarenses Fundido a Negro y D’Órdago. Todas ellas darán lo mejor de sí en el coso de Santa Margarita.

Horarios y entradas

La cita musical comenzará a las 21:00 horas, aunque desde las 19:00 horas ya se podrá disfrutar de las actuaciones de los grupos locales. El evento está organizado por la Hermandad de la Vera Cruz con fines solidarios. Las entradas anticipadas ya están disponibles en los puntos de venta físicos: Musical Linares y El Rincón de Ágatha, además de online en este enlace. En venta anticipada, el precio de la entrada en grada es de 15 euros, 20 euros en pista y 30 euros en frontstage, el lugar más cercano al escenario. En taquilla, el mismo día de la actuación también pueden comprarse las entradas con un pequeño incremento del precio.

Cartel de artistas

Además del pop-rock de los linarenses Fundido a Negro y D’Órdago, que abrirán la tarde musical, el cartel del Festival de Linares cuenta con grandes nombres que han marcado la historia musical española. Es el caso de OBK, que a pesar de que su última publicación discográfica fuera 'OBK Live In Mexico' de 2016, no han parado de girar con sus grandes éxitos cada año por escenarios de medio mundo. Jordi Sánchez y Miguel Arjona llevan juntos en el proyecto desde principios de los años ochenta, cosechando auténticos hits desde su primer disco, que incluía canciones como 'Historias de amor', 'De qué me sirve llorar' y 'La princesa de mis sueños'.

Desde Granada, La Guardia es una banda de música rock formada en la primera mitad de los años 80. Durante toda su carrera han conseguido vender más de un millón y medio de copias, con una discografía que alcanza los 15 títulos, siendo considerada por la crítica especializada como una de las formaciones más importantes de la historia del rock en España. Algo que quizás no todos sepan es que La Guardia se formó en 1982 bajo el nombre original de 'La Guardia del Cardenal Richelieu'.

La Frontera es un proyecto musical que vio la luz en 1984 en Madrid con músicos con una considerable experiencia en la escena underground como Javier Andreu (voz y guitarra), Toni Marmota (bajo), Enrique Bastante “Quique” (guitarra), Javier F. Untica (batería) y José Bataglio (teclado). La Frontera encontró rápidamente su sonido propio, una mezcla que se mueve entre el rock, el country y el tex-mex.

La Unión es un grupo español de pop rock y new wave formado en Madrid en 1982. El grupo estaba formado inicialmente por el bajista Luis Bolín, el guitarrista Mario Martínez y el teclista Íñigo Zabala, y poco después se uniría el vocalista Rafa Sánchez, quien continúa llevando los temas más conocidos del combo por escenarios de todo el país, como en el caso de la cita en Linares el próximo viernes.