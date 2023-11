Cuatro quesos jiennenses galardonados en los World Cheese Awards de Noruega

La gastronomía de Jaén está de enhorabuena. Y los amantes del buen queso, también. Cuatro quesos de dos marcas señeras de la provincia, 'Quesos y Besos' y 'Quesos Sierra Sur' han recibido medallas distintivas en la última edición de los premios World Cheese Awards celebrados en la ciudad noruega de Trondheim.

En el palmarés internacional figuran los deliciosos quesos Olavidia y Valleocuro, de la empresa Quesos y Besos, que se han llevado la Medalla de Oro. Por su parte, la Medalla de Plata ha recaído en el queso curado bautizado como 'Queso del premio' y el semicurado de cabra de Quesos Sierra Sur. Si todavía no los has catado no sabemos a qué estás esperando, porque repetirás seguro.

Quesos y Besos: innovación y sabor único

Una de las empresas protagonistas de esta hazaña es Quesos y Besos, ubicada en Guarromán. Su historia se teje con décadas de dedicación a la leche de cabra y la elaboración de quesos artesanales. Esta empresa familiar ha heredado una tradición que se remonta a tres y hasta cuatro generaciones atrás. Su amor por el campo y los productos artesanos es la brújula que guía sus pasos.

Después de recorrer otros caminos y ciudades, la vida les trajo de vuelta a Andalucía en 2016. Su objetivo era reconectar con el mundo rural y transmitir a sus hijos la riqueza de las experiencias de su infancia. Decidieron apostar por la coagulación láctica, un tipo de queso menos común, para destacar y salir de su zona de confort.

Las cabras malagueñas de su familia pastan en la Sierra Sur de Jaén, un entorno que se asemeja a un paraíso para la ganadería. En estas condiciones, las cabras producen una leche de calidad excepcional, con la que elaboran varios tipos de quesos artesanales. Su queso Olavidia, madurado con mohos y carbón vegetal, se alzó con la medalla de oro en la categoría de pasta blanda y con el primer premio en el 9º Campeonato Gourmetquesos del Salón Gourmets como el Mejor Queso de España 2018.

Quesos Sierra Sur: calidad y tradición

Por otro lado, Quesos Sierra Sur, una pequeña empresa familiar que nació en 1994, se dedica a la fabricación de quesos artesanales y yogures naturales de máxima calidad. Su producción se ubica en la aldea de Ermita, en Alcalá la Real, donde la ganadería ha sido un pilar fundamental en el desarrollo rural que les ha permitido trabajar estrechamente con ganaderos locales para obtener la mejor materia prima.

Dentro de su amplia gama de productos, ofrecen quesos de cabra frescos, semicurados, curados, añejos, en aceite, de leche cruda y sin lactosa, así como queso de oveja semicurado y curado, además de yogures naturales de cabra. Su enfoque en la calidad ha sido reconocido a través de numerosos premios, tanto a nivel regional como nacional e internacional.

Entre los galardones más destacados, Quesos Sierra Sur obtuvo un Bronce en la categoría de Queso Curado de Cabra en el Concurso World Cheese Awards en 2019, celebrado en Bérgamo, y un Super Oro para su queso semicurado de cabra, que lo posiciona como uno de los mejores 87 quesos de un total de 3.800 participantes de todo el mundo en el mismo concurso.

Ahora que ya sabes cuáles son los quesos más en boga de Jaén, ¿a qué esperas para compartirlo con esa personal especial amante del queso en la que estás pensando? Puedes hacer pedidos en su página web o llegarte a la tienda de productos jiennenes gourmet más cercana. ¡Acertarás de lleno!