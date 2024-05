Los mejores miradores para ver la Catedral de Jaén a vista de postal

Si hay un edificio que por su historia y significado puede abarcar todas las miradas de Jaén capital, ese es la Catedral de la Asunción. Ubicada en la Plaza de Santa María, el templo jienense tiene la huella del arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira y es uno de los iconos turísticos más representativos. En tu próximo paseo por la ciudad no dejes de visitar estos siete enclaves en los que además de disfrutar de un paseo agradable podrás sacar la mejor instantánea del monumento jienense por excelencia.

Calle Duque

En la Carretera de la Circunvalación hay uno de los miradores "oficiales" más bonitos por su ubicación con respecto a la Catedral de Jaén. Se trata del mirador de la calle Duque, al que puedes acceder desde la propia circunvalación o subiendo la misma calle desde el barrio de La Merced. La estampa del templo, que queda justo enfrente, es una de las más bonitas de la ciudad. Para ayudar a que tu foto sea de 10, además, hay un poste selfie en el que puedes poner tu teléfono para encuadrar la foto perfecta.

Curva del Tambor

Muy cerca del anterior mirador hay otro ubicado en la zona conocida de la curva del Tambor. También con acceso desde la Carretera de la Circunvalación o desde el barrio de El Almendral, conocido por su ruta de murales, tal y como ya te contábamos en este artículo. Esta zona de vistas panorámicas a la ciudad de Jaén y su catedral es de relativamente reciente construcción, pues sus obras terminaron en octubre de 2022. Además, si te das la vuelta, podrás apreciar otras vistas sobresalientes al Castillo de Santa Catalina, la Sierra Sur y la Mella.

Parque del Seminario

Para muchos, el Parque del Seminario es la zona verde más bonita de Jaén. Uno de los planes perfectos para cualquier tarde o fin de semana es pasear por sus caminos empinados y llenos de árboles con zonas de césped, además de un parque canino que suele estar bastante concurrido. Es en la zona alta del propio parque, al que se accede por el Seminario, donde encontrarás una bonita vista de la Catedral de Jaén. No en vano, es habitual ver a fotógrafos profesionales haciendo sus reportajes de comuniones o bodas, ya que el enclave pide la foto a gritos.

Parque de la Alameda

La actualmente conocida como Alameda de Adolfo Suárez, el Parque de la Alameda para todos los jienenses, es uno de los lugares más frecuentados por los que buscan un pulmón verde en el centro de la ciudad. Aunque las obras del nuevo centro de salud hayan cambiado su configuración en los últimos tiempos, no deja de tener uno de los miradores más conocidos de la ciudad, desde el que ver no solo parte de las torres de la Catedral de Jaén, sino también el Castillo de Santa Catalina y las imponentes montañas que rodean la urbe.

Cruz del Castillo de Santa Catalina

Si vienes a Jaén, quizá casi cualquier persona que viva en la ciudad te recomiende una visita al imponente Castillo de Santa Catalina. Recorrer sus torres y patio es sin duda una actividad que no puedes dejar pasar, pero si no quieres entrar o está cerrado en el momento en el que vayas, pasa de largo por su entrada principal para llegar hasta la Cruz del Castillo. Este punto alto de la ciudad te ofrecerá unas vistas panorámicas muy especiales, en el que podrás ver la configuración de sus calles con el mar de olivos de fondo. Y cómo no, con la Catedral de Jaén destacando entre la arquitectura más llamativa en esta vista casi de pájaro. Una parada ideal para el verano, donde las altas temperaturas bajan varios grados para darte el gustazo de respirar aire puro y fresquito.

Calle Bernabé Soriano

Aunque bien es cierto que este punto te ofrece una vista parcial de la Catedral de Jaén, es una toma preciosa, pues aparece con La Mella de fondo, ofreciendo una estampa diferente. Si quieres ir sobre seguro, lo mejor es que te ubiques al principio de la calle Bernabé Soriano, donde hay un poste selfie en el que puedes dejar tu teléfono para sacar una imagen de diez.

Baños Árabes

En la última planta del Centro Cultural Baños Árabes de Jaén, en el Palacio de Villardompardo, encontrarás otro lugar espectacular para tomar las mejores fotos de la ciudad. Accede por las escaleras o por su ascensor acristalado y disfruta de las vistas al Castillo de Santa Catalina y o la Catedral de Jaén, entre otro enclaves destacados como iglesias y montañas.