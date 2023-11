Estos son los horarios y precios de acceso a la Catedral de Jaén

Si estás planeando una visita a la ciudad de Jaén, hay un monumento de obligatoria visita sobre todos los demás: la majestuosa Catedral de la Asunción. Este templo icónico de la ciudad tiene huellas del renombrado arquitecto renacentista Andrés de Vandelvira y esconde numerosos secretos en su interior y exterior. Son varias las leyendas que relacionan a la Catedral de Jaén con la quimérica Mesa de Salomón. También guarda entre sus imponentes muros el Santo Rostro, una de las reliquias más famosas del cristianismo que, según la tradición católica, refleja la cara de Jesucristo.

Historia de la Catedral de Jaén

La Catedral de la Asunción de Jaén es una obra maestra arquitectónica que combina elementos góticos, renacentistas y barrocos. Su construcción comenzó en el siglo XIII y se extendió durante varios siglos, lo que le confiere una rica mezcla de estilos arquitectónicos. La catedral es conocida por su imponente fachada, uno de los ejemplos más destacados del Renacimiento español. Durante tu visita, podrás conocer sus magníficos espacios, incluyendo la sala capitular, la sacristía, el antiguo panteón de canónigos y las galerías superiores.

Horarios de la Catedral de Jaén

Si vas a visitar la Catedral de Jaén, ten presente los horarios de apertura al público para no llevarte una gran decepción (aunque siempre puedes deleitarte con todo lo que sus exteriores tienen para ofrecer a la vista). Ten en cuenta que el último acceso a la visita es 45 minutos antes del cierre. Es importante tener en cuenta que estos horarios pueden sufrir alteraciones sin previo aviso debido a las necesidades litúrgicas del templo.

Lunes a viernes: 10:00 horas – 15:00 horas | 17:00 horas – 20:30 horas.

Sábado: 10:00 horas – 20:30 horas.

Domingo: 10:00h – 11:30 horas | 17:00 horas – 20:30 horas.

Precios de la visita a la Catedral de Jaén

Los precios de acceso a la Catedral de la Asunción Jaén varían según sea la categoría de visitante. Aquí tienes una lista de tarifas.

Entrada individual

General (de 26 a 64 años): 7 euros.

Mayores de 65 años: 6 euros.

Reducida jóvenes (de 13 a 25 años): 5 euros.

Capacidades diferentes (del 33% al 60%): 5 euros.

Grupos (mínimo 20 personas): 4 euros. (sin audioguía ni gafas VR)

Grupos escolares (menores de 13 años): 3 euros. (sin audioguía ni gafas VR)

Entrada gratuita: menores de 12 años y capacidades diferentes superior al 60%.

Entrada combinada (Catedral de Jaén + Catedral de Baeza)

General (de 26 a 64 años): 12 euros.

Mayores de 65 años: 10 euros.

Reducida jóvenes (de 13 a 25 años): 8 euros.

Capacidades diferentes (del 33% al 60%): 8 euros.

Grupos (mínimo 20 personas): 7 euros. (sin audioguía ni gafas VR).

Visitas especiales a la Catedral de Jaén

Si estás buscando una experiencia diferente a lo estándar y más enriquecedora, considera las visitas especiales disponibles. Además, no puedes dejar pasar la oportunidad de disfrutar de una experiencia de realidad virtual gratuita con tu entrada, que te permitirá ver la catedral como nunca antes.

Visita turístico-cultural: Explora los espacios más destacados de la catedral realizados por Andrés de Vandelvira. Precio: 10 euros por persona.

Visita nocturna: Descubre los encantos secretos y espacios exclusivos de la catedral. Precio: 15 euros por persona.

Nueva Visita Turística con Experiencia VR (gratis con tu entrada).

Normas para visitar la Catedral de Jaén

Es importante recordar que la Catedral es un lugar sagrado y se deben seguir ciertas normas durante la visita. Algunas de estas normas incluyen no tocar las obras de arte, no tomar fotografías ni videos y no fumar ni llevar alimentos. Además, los menores deben estar acompañados por un adulto en todo momento. No se puede correr por las naves de la Catedral, tampoco se permiten animales, excepto perros-guía. Se pide vestir con decoro, utilizar el teléfono móvil con moderación y hablar en voz baja.

Consigue tus entradas en Articketing. Para obtener más detalles o hacer reservas, puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al visitante a través de catedraljaen@artisplendore.com o llamar al teléfono 674 98 63 40, donde estarán encantados de ayudarte.