Estos son los primeros artistas confirmados del cartel del festival Bluescazorla 2024

El fin de semana del 4, 5 y 6 de julio Cazorla se vuelve a convertir, como cada año dese hace 27 ediciones, en Cazorleans, un lugar donde el blues nacional e internacional cobra vida en cada uno de sus tres escenarios oficiales. luesCazorla confirma las primeras bandas que estarán en su 27ª edición celebrando a la vez, sus 30 años de vida.

Este año no podría ser menos y ya se han dado a conocer los primeros nombres que estarán los días 4, 5 y 6 de julio en la plaza de toros de Cazorla. Fantastic Negrito, ganador de un Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo en 2016 y 2020 es el primer confirmado. Urgente y visceral, con rabia, protesta y autografía, así se define grande de la música negra.

Un oasis de blues internacional en el corazón de Cazorla

Una mezcla de lo espiritual y lo terrenal, del góspel y el rock and roll, de la fe y el fuego, Mike Farris, tiene lo que la revista Rolling Stone describió como: “una voz sobrenatural que combina la electricidad del sábado noches con la gracia divina de un domingo por la mañana”. Su voz es conocida masivamente por su potencia y alcance. Sus líneas vocales llegan desde las entrañas del Sur, hasta los clubs de Nueva York.

Otro grande que se espera con impaciencia es Mr Sipp. Desde que comenzara a tocar la guitarra a los 6 años, se ha convertido en una Fuerza Delta Blues a tener en cuenta. Reconocido por su increíble voz, capacidad de composición, musicalidad, capacidad para producir discos y entretener a los fans con un espectáculo optimista y extravagante.

The Steepwater Band vienen al Blues a presentar su sexto álbum de estudio y el primero en más de 4 años “Shake your Faith”. Aquí se podrá apreciar la evolución de la banda tanto en sonido como en composición, pero conservando su verdadera naturaleza. Por su parte, Ray Collins Hot Club a la lo propio con “When night comes to Berlin”, lo nuevo de la Big Band más explosiva de Europa.

Eric Johanson y los fantásticos Eddy Smith & The 507 cierran este primer bloque de artistas confirmados. Habrá que poner el oído a Eddy Smith que se ha convertido en los últimos años en la gran promesa de la creciente escena de música de raíces americanas en el Reino Unido. Es uno de los mejores vocalistas en activo y ha sido comparado con nada menos que Joe Cocker, JJ Grey o Ray Lamontagne, entre otros.Sin duda un gran aperitivo al que se le sumarán próximamente más bandas que se encargarán de llenar, un año más, las calles de Cazorla del mejor blues del mundo.

Concurso de bandas

Si tienes una banda y sueñas con actuar en la próxima edición del Festival Bluescazorla, estás de suerte, porque hasta el domingo 10 de marzo puedes presentar tu inscripción a la Batalla de Bandas 2024, en la que se repartirán 1.500 euros en premios. Concretamente, el ganador del concurso se llevará 1.000 euros y el segundo clasificado, 500 euros. Ambos grupos participarán en la próxima edición del festival.

Puedes consultar las bases del concurso aquí y descargar el formulario de inscripción en este enlace. Una vez reunida toda la documentación solo tienes que rellenar y firmar el formulario de solicitud y adjunta el DNI del representante de la banda y enviarlo todo a bluescazorlabluesbattle@gmail.com. Durante la semana posterior a la fecha límite de presentación de solicitudes la organización informará de las bandas seleccionadas en el concurso.