Jaén, un territorio para apostar y vivir

Enfrentarse al folio en blanco para escribir sobre lo que le depara el futuro o lo que desearía que ocurriera en un futuro cercano a nuestra provincia, es una tarea complicada, ya que se corre el riesgo de ser excesivamente optimista si me baso en el cariño a esta tierra, como le ocurre al que se enamora, solo ve virtudes en su pareja y espera que el futuro sea esplendoroso y sin ningún tipo de fallo o defecto. Intentaré ser contenido y lo más alejado a las emociones que me sea posible, comenzaré citando y haciendo caso a Unamuno que al referirse al futuro decía; Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado. Me gustaría imaginar un Jaén que abandona ya el tono lastimero y quejoso, que basa su autopercepción más en los desaires recibidos, que en las bondades que atesora. Un Jaén que empieza a reconocer todo lo de valor que atesora, su futuro está intrínsecamente ligado a la modernización de su industria agrícola, especialmente la producción de aceite de oliva, su emblema. La implementación de tecnologías de vanguardia en la agricultura, como drones y sensores, optimizará la producción y permitirá una gestión más eficiente de los recursos naturales. La sostenibilidad será el eje central, promoviendo prácticas agrícolas respetuosas con el medio ambiente y la adopción de energías renovables en los procesos de producción.

Nuestro legado cultural impulsará un turismo responsable que valore y respete este tesoro histórico. Simultáneamente, se fomentará la conservación y protección del entorno natural, promoviendo actividades eco-amigables en todos nuestros espacios naturales. El conocimiento será el motor del progreso en Jaén, con una educación orientada hacia las demandas del mercado laboral del futuro. Jaén se proyecta hacia el futuro con una apuesta por el impulso de la conectividad digital en áreas rurales, así como la demanda de infraestructuras que aporten. El sol y los vientos que acarician la provincia ofrecen una valiosa fuente de energía renovable. Jaén se posicionará como líder en la transición hacia una matriz energética más limpia. La instalación de parques solares y eólicos marcará el camino hacia la autosuficiencia energética, contribuyendo a la reducción de emisiones de carbono. Jaén se alza con determinación hacia el futuro, tejiendo una narrativa de progreso que honra su legado mientras abraza la innovación y la sostenibilidad, la modernidad nace de esta convergencia en una simbiosis perfecta para un futuro más brillante y sostenible, convirtiéndose en tierra de vuelta para aquellos que tuvieron que irse y tienen claro que Jaén, es un territorio para apostar y vivir.