Jaén, pero ¿a qué plazo?

nas palabras de bienvenida al nuevo medio de información “Jaén hoy” con el deseo de mi organización a la que represento, la UGT de Jaén, de que tenga larga vida y que pueda transmitir lo mejor para nuestra capital y nuestra provincia, a través de sus crónicas informativas. Si nos referimos al futuro de un territorio es necesario abordarlo según unos plazos temporales en función de las potencialidades y como no de las debilidades que limiten su desarrollo. Si pensamos en el corto plazo, la formación y cualificación de nuestros jóvenes es la base sólida que afianza cualquier proyecto. Y aquí la Universidad de Jaén (UJA) es el motor más potente que impulsa a la provincia de Jaén por lo que su financiación debe estar garantizada para seguir siéndolo. El nuevo mapa de titulaciones debe consolidar la UJA como una institución puntera y reconocida por su excelencia y calidad formativa. El sector del olivar tiene que seguir por la senda de la calidad del producto y la valorización de su vitola de origen “JAÉN”. Las consecuencias del cambio climático nos pueden llevar a una reconversión del sector de consecuencias difíciles de asumir, tanto por productores como en empleo. Las dos últimas cosechas es un aviso muy serio de las repercusiones a las que nos podemos ver abocados. Las infraestructuras siguen un ritmo tan lento en ejecución que nos impide una progresión adecuada. El ferrocarril, la A-32, la autovía del Olivar son déficits que ya tendrían que estar superados. Del tranvía, ni tocarlo para no seguir hurgando en la herida y hazmerreír patrio. El Jaén industrial tiene que ser un objetivo común de todas las administraciones. La concesión del Cetedex debe ser nexo que consolide la tendencia de avanzar hacia este cambio de modelo productivo que supere la tercerización de nuestra economía. En el medio plazo la provincia debe posicionarse como un centro logístico. El inicio de la conexión con el puerto de Motril y el desarrollo del corredor Central, con el puerto seco de Linares, suponen una valorización de esta gran potencialidad. El aceite de oliva virgen extra debe afianzarse como un producto saludable en mercados internacionales para que el binomio aceite-salud sea eje que potencie el consumo. La inteligencia artificial (IA) llegó para quedarse y producir cambios profundos, en los modos de producir y abordar procesos de base tecnológica. Hay que adaptarse a esta tendencia si quiere mantener niveles de productividad e innovación. El largo plazo lo dejo para otro momento de más recorrido de texto para así no nublar mis ilusiones en una provincia con unas muy buenas perspectivas de futuro, con la cruda realidad de unas inversiones pendientes y anotadas en nuestra cuenta de deuda histórica. Termino deseando suerte y trabajo para el equipo que inicia esta andadura de “Jaén hoy”, y trasladándole mi disposición a colaborar en cuantas situaciones se nos reclame.