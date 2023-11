Modelo profesional y con más jóvenes

El futuro agrario de la provincia de Jaén pasa por definir cómo quiere ser, a qué modelo se quiere parecer. Si a futuros quiere ser un modelo de agricultura a tiempo parcial que no permite vivir de la actividad y es sólo un complemento de renta para otras actividades, como puede ser el caso de la naranja en Valencia, o ser un modelo basado en la profesionalización del sector y en explotaciones con una dimensión para poder mantener a varios empleados de forma estable, con recorrido y oportunidades de futuro para la zona rural. Un modelo, salvando las distancias, como el de frutas y hortalizas de Almería.Desde COAG tenemos clarísimo que tenemos que ir a un sector profesional. No de grandes explotaciones deshumanizadas, en las que el objetivo es solo la rentabilidad y, de un día para otro, dejarán atrás el sector agrícola con una política de tierra quemada. Sino que hablamos de agricultores, con explotaciones con una dimensión lo suficientemente grande para poder dedicarse en exclusiva a la actividad. Esto permitirá impulsar la modernización, la digitalización, el I+D+i en todo el sector.El gran problema al que nos enfrentamos en Jaén es que el acceso a la tierra es muy complicado. Hay que crear herramientas que permitan que la gran cantidad de jóvenes que dispuestos a ser autónomos de la rama agraria y formar explotaciones prioritarias, tengan acceso a esa tierra. En la actualidad sólo pueden hacerlo por vía familiar.Por otro lado, tenemos un sistema agrario que deja unas pensiones muy bajas a los agricultores que se han pasado toda una vida trabajando de sol a sol. El objetivo es abrir un espacio que permita que esas personas tengan la posibilidad de retirarse de la actividad recibiendo unas rentas por su patrimonio que les permitan seguir adelante.Y que al mismo tiempo se incentive que esa tierra llegue a gente joven que pueda iniciar la actividad, con arrendamientos, de una forma totalmente profesional, generando empleo y riqueza estable en los pueblos, con recorrido a futuro. Modelos de éxito que ya hay en distintos sectores a nivel nacional.Otro reto para Jaén son las políticas hidráulicas. En un marco de cambio climático de ciclos de sequía cada vez más amplios y profundos, tenemos que dejar de lamentarnos, aportar propuestas y luchar por el agua desde la provincia. Hasta ahora todas las medidas nos han llegado desde otros territorios, dejándonos con menos recursos. No es cuestión de ampliar riegos sino de que se haga un uso más eficiente del agua, con un reparto en el que se tenga en cuenta los cultivos más rentables y sociales.