El padre de Sharit, Alexander, ha mostrado su incredulidad ante la hipótesis de que su hija, la menor de 16 años, se hubiera quitado la vida junto a su amiga en el Parque de la Concordia. En este sentido, pidió que la investigación aclare completamente lo ocurrido, ya que "era una joven alegre y nunca la he escuchado decir que estuviera triste ni aburrida" y que "jamás se hubría suicidado".

Además, expresó su inquietud por las condiciones de seguridad en la zona donde fueron halladas las menores. Señaló la falta de iluminación y de cámaras de vigilancia y se preguntó cómo pueden seguir abiertos cuando "ya han pasado cosas similares" en los mismos.