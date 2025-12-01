Alexander, padre de Sharit: "Si realmente hizo eso, lo hizo inconscientemente bajo algún medicamento alucinógeno"
El padre de la menor cuestiona que su hija se hubiera quitado la vida y reclama una investigación en profundidad para esclarecer lo ocurrido
El padre de una de las menores fallecidas en Jaén: "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto"
El padre de Sharit, Alexander, ha mostrado su incredulidad ante la hipótesis de que su hija, la menor de 16 años, se hubiera quitado la vida junto a su amiga en el Parque de la Concordia. En este sentido, pidió que la investigación aclare completamente lo ocurrido, ya que "era una joven alegre y nunca la he escuchado decir que estuviera triste ni aburrida" y que "jamás se hubría suicidado".
Además, expresó su inquietud por las condiciones de seguridad en la zona donde fueron halladas las menores. Señaló la falta de iluminación y de cámaras de vigilancia y se preguntó cómo pueden seguir abiertos cuando "ya han pasado cosas similares" en los mismos.