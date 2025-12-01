El padre de una de las menores fallecidas rechaza que su hija sufriera bullying y pide "llegar a la verdad"

El padre de una de las dos menores de 15 y 16 años que aparecieron muertas este sábado en el parque de La Concordia, en Jaén capital, ha rechazado que su hija sufriera bullyng y ha pedido que se investigue el caso hasta "llegar a la verdad" porque ve "incoherencias" y no comparte que se trate de un suicidio pactado. "Quieren montar el suicidio perfecto, cuando es el homicidio perfecto", ha dicho Alexander, padre de la menor de 16 años, en declaraciones al programa 'Hoy en día' de Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press.

Ha señalado que su hija era una "niña feliz", que no sufría de depresión ni tampoco de bullyng en el instituto donde cursaba un ciclo de peluquería y estética. "Mi hija no tenía problemas de autoestima", ha dicho el padre, que también ha indicado que para este fin de semana su hija tenía planes con sus amigos y con su novio.

El padre ha apuntado que la noche en la que ocurrieron los hechos, a las 21,41 horas, el teléfono de su hija tiene registrado un mensaje de la otra joven que era su amiga diciéndole que se iba a quitar la vida y sobre las 21,45 horas, la respuesta de su hija fue mandar un mensaje al que era su novio para poner punto y final a la relación.

Fueron los padres de las dos menores los que localizaron sus cuerpos sin vida siguiendo la señal de los móviles. A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios ya nada se pudo hacer por la vida de estas dos jóvenes.

Además, el padre ha incidido en la necesidad de mejorar la iluminación en el parque donde fueron localizados los cuerpos ya que la policía había pasado por la zona y no se percató de lo que estaba ocurriendo.

El caso se encuentra en investigación y se está a la espera de informe definitivo de la autopsia, una vez que el preliminar, según ha indicado el padre de la menor, apuntaba a suicidio.