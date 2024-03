La permanencia del Albacete Balompié: el reto de Alberto González en su llegada al fútbol profesional

Alberto González llega, por fin, al fútbol profesional de la mano del Albacete Balompié. El técnico malagueño, a sus 44 años, ha ido dando diferentes pasos en su trayectoria para alcanzar la élite a través de la Segunda División, con la oportunidad que le ofrece el 'Alba'.

“Me siento totalmente preparado. Es un reto bonito e ilusionante. Llevo 20 años trabajando para este momento. He jugado partidos de mucha exigencia y necesidad, equipos que han estado luchando por descenso, por ascenso; he tenido equipos en todo tipo de situaciones. Me siento capacitado para afrontar este proyecto”, comentó en su presentación ante los medios de comunicación.

Su desembarco en el Carlos Belmonte está marcado por la situación deportiva de la escuadra albaceteña y una mala racha de resultados que provocó el cese de Rubén Albés. El cuadro castellanomanchecho es decimonoveno con 32 puntos, a sólo uno de salir del descenso, que ahora marca el AD Alcorcón. Una deriva a la que ha llegado después de sumar sólo dos de los últimos 15 puntos en juego. Su primer examen: esta tarde en casa ante la SD Huesca (18:30 horas).

El que fuera exitoso entrenador del Linares Deportivo y del Real Jaén afronta por tanto el reto de asegurar la permanencia del Albacete Balompié en LaLiga Hypermotion. Para ello, tiene clara su hoja de ruta. “Tenemos que tratar de concienciarnos de que empezamos una nueva liga de 10 partidos en la que tenemos que sacar lo mejor de nosotros para conseguir el mayor número de puntos. Mi única obsesión es sacar lo mejor de nosotros para estar en lo más alto en estos 10 partidos de liga”, indicó.

Sobre su inexperiencia en Segunda División, Alberto González no se mostró dubitativo. “He visto muchos más partidos de Segunda que de Primera. Me sentía cerca de esta categoría en la que sabía que me podría llegar la oportunidad en cualquier momento. Y llevo dos años viendo muchos partidos de Segunda. Conozco al Albacete, conozco a jugadores a los que me he enfrentado. A alguno lo conozco desde hace muchísimos años. El ejemplo más sorprendente es que hace 16 años me enfrenté a Fidel. Y seguí su trayectoria y sé lo que aporta. A Fuster lo vi jugar un playoff de ascenso en Écija con el Xativa. Te van llamando la atención”. “Es una categoría que he seguido. Y al Alba me enfrenté hace dos años. Conozco bastante. En estos tres días he visto 6-7 partidos del Alba analizando y tomando conciencia de que este es mi equipo. Vamos a estar preparados”, aseguró.

Por último, sobre el estilo de su Albacete señaló que "es un entrenador que es agresivo en el juego, que me gusta llevar el peso, me gusta la verticalidad, crear ocasiones de gol, atacar rápido. Pero el fútbol de hoy en día requiere matizar todas las ideas de juego. Tengo ciertos aspectos que matizar, pero mi propuesta será la del equipo”. En ese sentido, hizo hincapié en que su prioridad es la parcela defensiva. "Los números dicen que somos el equipo más goleado de la categoría. Por ahí tenemos que trabajar en primer lugar. Luego ya desarrollaremos mi idea. Debemos tocar matices para que seamos más consistentes en esta materia de juego. En la medida en la que podamos reducir esos goles en contra, el equipo va a volar”.

Los detalles de la negociación de su salida del Betis Deportivo

En su puesta de largo, Alberto González fue acompañado por su equipo de trabajo, Enrique González y Juanjo Rico, y el director deportivo, Toché. “Estamos contentos de que pueda estar con nosotros. Feliz de que esté aquí. La confianza en Alberto es plena. Espero que esté muchos años aquí. Solo pensamos en cumplir el objetivo de salvar la categoría. Lo va a lograr”, aclaró el responsable de la parcela deportiva albaceteña.

Toché comentó alguno de los entresijos de la negociación para su salida del filial del Real Betis. “Tenía contrato con el Betis B y ha sido una negociación difícil porque entendemos que el Betis no se quería desprender de un gran entrenador al que querían renovar y se alargó un poco más. En el contrato hay una serie de compensaciones en base al éxito. Es justo. Porque ellos pierden un gran entrenador y nosotros cumplimos nuestro objetivo”, aclaró Toché.