Carlos Rojas: en busca del salto al Europeo de Roma y a los Juegos Olímpicos de París

El Campeonato de España, el Europeo de Roma y los Juegos Olímpicos de París. Son las tres grandes citas que vertebran la temporada al aire libre de Carlos Rojas (Jaén, 1995), el gran baluarte del atletismo jiennense en los últimos años.

El saltador de altura jiennense viene tras proclamarse campeón de España en pista cubierta por primera vez. Un título que se suma a los cinco anteriores. "La temporada de invierno empezó floja. Me costó encontrarme tras la lesión de rodilla del año pasado que me impidió dar mi mejor versión. Sin embargo, fui mejorando mis sensaciones, conseguí vencer en Torrent y hacer dos buenas marcas, un 2,18 y un 2,20, que me dan mis primeros puntos".

De cara al aire libre, Carlos Rojas tiene su punto de mira en reeditar su título de campeón nacional y pelear por un billete a Roma para el Campeonato de Europa y para los Juegos de París. "Quiero revalidar mi condición de campeón de España y, sobre todo, conseguir estar en el Campeonato de Europa. En los anteriores me clasifiqué, pero por diferentes circunstancias, primero la pandemia y luego porque el seleccionador me dejó fuera, no pude asistir. El colofón sería ir a los Juegos de París", nos cuenta Carlos Rojas.

Para estar en París, Carlos Rojas busca entrar por el sistema de puntos que exige la Federación Internacional. "Es la media de las cinco mejores competiciones del año, aunque influye el nivel de la competición en la que la consigas. Hay que estar entre los 32 mejores del mundo. Además, la Española nos ha puesto una mínima de 2,27 metros y hay que cumplir ambos requisitos", explica.

El atleta jiennense dispone de una mejor marca personal de 2,26 metros, a un centímetro de ese criterio. "Ahora estoy el 60 del mundo y el 33 de Europa, pero tengo dos marcas que puedo mejorar fácilmente. Por mi calendario, creo que si consigo la mínima, puedo conseguir entrar en el Top 32", comenta.

Competir en casa: una emoción especial

Dentro de su preparación, Carlos Rojas está satisfecho con el volumen de trabajo y con ganas de meterse cuanto antes en la espiral competitiva. "Las sensaciones son muy buenas y estoy con muchas ganas de competir en casa y ante nuestro público en esta primera jornada de liga", señala. El equipo masculino del Unicaja Jaén Paraíso Interior debuta en la competición liguera en la pista Ángel Cortés en un cuadrangular ante Trops Cueva de Nerja, al CAPEX de Extremadura y al Atletismo Albacete. "Está bastante igualado y nos enfrentamos a nuestro máximo rival a nivel andaluz. Para tener más opciones de llegar a la final por el título tendríamos que asegurar una de las dos primeras plazas, pero queremos ganar".

La prueba de hoy será especial para Carlos Rojas y para todo el equipo por competir en casa. "Va a ser muy emocionante y queremos compartir esa emoción del atletismo en directo con nuestra gente. Puede que nos lo juguemos todo en el relevo final, que puntúa doble".

Además, todo el club ha organizado unas actividades de promoción, paralelas a la jornada de liga, con un 1000 metros solidario en favor de la Asociación Síndrome de Down de Jaén y provincia, y unas carreras de menores para los canteranos de la escuela. "El objetivo es que haya un gran ambiente de atletismo y que se queden a animarnos en una jornada muy emotiva para nosotros".