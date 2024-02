Dani Rodríguez: "Estamos de nuevo en una Final Four y hay que disfrutarlo"

Dani Rodríguez valoró y analizó el pase a la Final Four de la Copa del Rey del Jaén Paraíso Interior FS tras la victoria ante el Osasuna Magna Xota.

En primer lugar, indicó que "hay que estar de enhorabuena", aunque reconoció que "hay muchas cosas que corregir" y que le hubiese gustado ganar "sin tanto sufrimiento y con más brillantez, sobre todo después de ver los siete primeros minutos". "Con ese 3-0 lo hemos visto encarrilado, pero Xota tiene su intensidad y su manera de jugar tan vertical y nos han complicado mucho la vida"

Respecto a la gestión del partido, el entrenador jiennense hizo hincapié en que "el equipo ha reaccionado bien con el cuarto gol. En la segunda parte teníamos que pensar en no ir tan alegres al ataque y ser algo más conservadores. Ellos han tenido ocasiones y nosotros también para cerrar el partido. Al final, Espíndola en el último minuto ha estado espectacular y nos ha salvado".

Pese a la autocrítica, resalta que el Jaén Paraíso Interior FS está "en una Final Four y hay que disfrutarlo. Cuando pasen unas horas estaremos mucho más contentos". Así mismo, Dani Rodríguez destacó la importancia del factor campo, ya que jugar en casa siempre te da un plus. "Nuestra afición nos ha ayudado cuando las cosas han empezado a torcerse, han tenido paciencia y eso no ha dado tranquilidad.

En torno a la excepcional marcha del equipo, señaló que está "contento por la buena dinámica, porque el trabajo del equipo es sensacional. Lo vimos en Cartagena y ante Inter. Ahora hay que seguir en la misma línea y recuperar a la gente a nivel físico y mental".

Por último, sobre la sede de la Final Four, comentó que el Olivo Arena siempre va a ser el mejor lugar, pero si finalmente se celebra en Andalucía sería un logro "por la afición al fútbol sala que hay. Si en Sevilla sería importante porque el Betis necesita este tipo de eventos para asentarse en Primera División. Nosotros iremos a pelearla y lucharla como hemos ido a todos lados", finalizó.