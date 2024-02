Enrique: intrahistoria de los 3,6 segundos de un debut inolvidable con el Jaén Paraíso Interior FS

Miércoles 14 de febrero. San Valentín. Olivo Arena. A falta de 3,6 segundos para el final de la primera mitad, el Jaén Paraíso Interior FS vence por 2-0 al Movistar Inter FS. En ese momento, Dani Rodríguez llama a Enrique, canterano amarillo, para que salte a la pista a buscar un balón largo de Dudu. Es su debut en Primera División, en casa, ante 6.000 personas y ante uno de los grandes de fútbol sala español.

Sin embargo, hasta llegar a ese momento, hay que retroceder en el tiempo a los inicios de Enrique Ortega García "Empecé en el fútbol sala desde los 5 años, en las Escuelas Deportivas de mi pueblo, Mengíbar. Nunca he jugador a fútbol once. Estuve en las categorías inferiores de Mengíbar hasta que llegué a infantiles de segundo año y me llamó el Jaén Paraíso Interior FS", explica Enrique a Jaén Hoy.

En la cantera del Jaén Paraíso Interior fue evolucionando como pívot y quemando etapas durante ocho años, hasta llegar al filial. De ahí, la temporada pasada decidió volver a Mengíbar. "Estuve en el grupo de jugadores que salimos del filial para ir al Mengíbar FS. Volver a mi pueblo y formar parte de la plantilla que consiguió devolver al equipo a Segunda División es un recuerdo muy bonito".

Tras ese éxito, este verano tomó la decisión de regresar al filial del Jaén Paraíso Interior. "En Mengíbar quisieron que compaginase entrenamientos con el primer equipo y el filial. Yo quería tener minutos y seguir jugando en Segunda B y creí que Jaén era la mejor opción. Volver a un vestuario donde tengo muchos amigos y a un club que conocía lo hizo todo más fácil. Ahora, con el paso de los meses, creo que acerté con mi decisión", señala.

En el parón de selecciones, Dani Rodríguez tiró de varios jugadores del filial para los entrenamientos y la gira de amistosos por la provincia y Manzanares. Enrique fue uno de los elegidos. "Ha sido una experiencia muy bonita, aprendiendo mucho de jugadores élite". En el primer encuentro preparatorio, en Beas de Segura, Enrique fue protagonista con un hat trick. "Fue un día muy bonito. Hablé con mi familia que hace diez años yo era uno de esos niños que estaban en la grada y soñaba con vivir algo así", recuerda con emoción.

De cara a la vuelta de la competición liguera, Dani Rodríguez quiso contar con él en los dos entrenamientos previos al partido ante Movistar Inter FS. "Dani me dijo que entrenase con ellos y después de la sesión de vídeo del martes me dijo que estaba convocado. Fue una alegría tremenda para mí y para mi familia".

"El miércoles me presento en el Olivo Arena, con 6.000 personas, y disfruté como un niño pequeño. Otra vez comenté con mi familia que hace un año éramos nosotros los que celebrábamos los goles, y ahora es un sueño vivir junto a jugadores que siempre he tenido como referentes", manifiesta.

Todo ese recorrido desembocó en esa jugada previa al descanso. 3,6 segundos que Enrique nunca olvidará. "No me lo esperaba. Faltaban apenas tres segundos para el descanso y sacábamos nosotros de puerta. Dani Rodríguez me llamó y me dijo que me metiese en el área a ver si sacaba algo o podía rematar. Le pedí el cambio a Dani Zurdo y cuando salí al parque y me vi ante 6.000 personas fue una sensación muy bonita. Un premio. Era lo que había soñado desde pequeño y ahí estaba".

Un debut más especial si cabe porque el partido terminó con victoria del Jaén Paraíso Interior FS (3-2) y porque enfrente estaba uno de sus mejores amigos, el también mengibeño, Pablo Ordóñez, ahora en las filas del Movistar Inter FS. "Lo hablamos antes del partido porque somos amigos de toda la vida y nuestras familias se conocen. El destino es muy caprichoso y mi primera convocatoria y mi debut con el primer equipo fue contra él, lo que lo hizo más especial todavía", comenta Enrique.

¿Quién nos lo iba a decir...? siempre juntos🤜🤛👶❤️ pic.twitter.com/wBDvvY3aJw — enriqueortgaa (@enriqueortgaa_) February 15, 2024

Después del subidón del debut, Enrique vuelve esta tarde al filial de Segunda B para jugar ante el Albacete FS (17:00 horas). "Vuelvo al filial con ganas de ayudar al equipo a salir de la mala racha e intentar conseguir tres puntos importantes". Su objetivo es "seguir trabajando para que sigan llegando las oportunidades y la próxima vez sean más minutos".

Mientras tanto, ya piensa en enmarcar la camiseta del debut y en finalizar su Grado de Educación Primaria en la Universidad de Jaén, para seguir la senda inculcada por sus padres desde pequeño. "Los estudios son lo más importante porque es difícil vivir del fútbol sala". No es fácil compaginar ambas cosas, pero a la vez se prepara como futuro profesor, persigue el sueño de asentarse en el Jaén Paraíso Interior FS.